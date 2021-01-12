病毒襲城，城裏人尚渾然不覺。武漢地處華中地區，地理位置在大陸中心，有「九省通衢」的說法，意味其交通樞紐的角色，當時正值春運高峰，人進人出。儘管早在2019年12月31日，武漢就開始流傳出現疑似沙士（SARS）的病毒，但有專家宣稱「可防可控」，政府自2020年1月11日起連續六天，公布的新冠感染病例維持在41宗，沒有增加。1月18日，有二十多年歷史的武漢百步亭社區的「萬家宴」仍如期舉行。武漢看起來一切正常。 然而，海外已經陸續報告有武漢旅行史的人士被查出感染新冠病毒。1月13日，泰國公布首例新冠感染者來自武漢。「當時全國人民都在關注武漢，武漢人卻在想着怎麼過年。」26歲的設計師覃濤說。 撰文︰劉聰

承接上文︰重返武漢．倖存者｜回憶封城：這不只是經歷疫情，是死裏逃生

2020年1月20日，這是武漢疫情重要的轉捩點。這天，中國傳染病學權威鍾南山等國家衞生健康委員會（衞健委）專家在電視宣布新冠病毒「人傳人」，武漢已有十多名醫護人員感染。這是官方首次向公眾宣布新冠病毒「人傳人」，此前，雖有感染病例公布，大多數武漢人並未提高警惕，還沉浸在迎接春節的喜樂氛圍之中。

武漢宣布封城消息是1月23日凌晨兩點多發布，大多數人還在睡夢中。

2020年1月23日武漢封城前一小時漢口火車站外，武警站崗畫面。(美聯社)

封城之時，是否離開武漢，成了武漢人面臨的第一個艱難抉擇。武漢市長周先旺曾對媒體披露，有30萬人搶在封城前幾個小時的「視窗期」離開武漢。

在城內的900萬人，開始為生計考慮。1月23日早晨8點鐘，社工郭晶在超市看到所有人都在搶貨，吃的、穿的、用的，能買皆買。她看見有人採購很多鹽，不明所以，對方急匆匆甩下一句「萬一封閉一年呢？」她沒有強烈的囤貨慾望，「但我想好了最糟糕的情況：靠米麵和鹹菜維持生活。」

▼▼重溫一年前武漢封城的情況▼▼

+ 8 + 8 + 8

武漢封城不僅關閉了離漢通道，市內所有公共交通，地鐵、渡輪、公共汽車、計程車等全部停運。 夏簡簡住在漢口，她家中的窗子靠近解放大道，方圓幾公里內是協和、同濟等多家醫院，「剛封城的幾天，沒有別的車，只有救護車從早到晚響個不停。」

所有人的目光聚焦到醫院。病人徹夜排隊、醫院一片混亂的資訊在網上鋪天蓋地，與此同時，武漢的數十家醫院在網絡發布求助資訊：籌集口罩、防護服、護目鏡、手套，甚至大米，醫院已經到了彈盡糧絕地步。

早期階段武漢出現嚴重的醫療資源擠兌，武漢醫院人滿為患。（美聯社）

早期階段武漢出現嚴重的醫療資源擠兌，「病人等床」是最突出的問題，大部份患者在發病一周後才收治，導致輕症拖成重症，疫情擴散蔓延。許多病人和家屬開始在網上發帖求助，尋求床位。

李莉就是在那個時候尋找媒體協助，希望能幫助馬銘駿找到一張床位。馬銘駿後來在家和隔離點等了足足十天，才被送往醫院。李莉回想，馬銘駿曾在醫院昏迷30多天，有天深夜，醫生致電說她老公出現併發症及氣胸（氣體進入胸膜腔，造成積氣狀態），把她嚇個半死。奇蹟真的出現了。馬銘駿5月底出院。他是武漢第一批新冠病毒感染者，亦是最後一批出院的重症患者，他在醫院度過近四個月。

2月中旬，武漢實行封閉社區。通常一個社區只保留一個出入口，門口紮着一個帳篷，有黨政機關的下沉幹部和社區工作人員值守，不讓人隨便進出…

（應受訪者要求，文中各人名字均為化名）

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《疫情一年 武漢人走過2020》系列。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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