新冠肺炎疫情首先在中國爆發，繼而蔓延全球，至今已經一年。面對世紀疫症，全球恍如進入戰爭狀態，人們在抑鬱不安中度日，各地社會亦展現了不一樣的風貌。《看得見與看不見的光》一書，由21位散居海外16國的人士一起記錄了這段日子的苦難、醜惡、溫情與希望。

本書的作者包括海外留學生、學者和專業人士，可以說是知識份子在疫情中的見聞結集。書中所記，或許在新聞中已略有所聞，或許是獨特的域外風情，覆蓋的日子由2020年1月開始至5月止，是疫情的「前半場」。抗疫長路漫漫，未見盡頭，此番回顧，正好使我們可以在總結經驗後，踏上新征程。本書不是學術報告，縱然有作者出於性情偏好，話題較為嚴肅，較多從專業角度出發，不過，書中採取的是日記體，敘述較隨性，也更多地表現了每位作者個人在疫情中不同的處境和情緒。

長夜終有盡頭，黑暗之後必見光明，這是疫情中人們的希望。（路透社）

偶有專業觀察 揭示社會風貌

疫情期間還會有些奇聞異事，比如居於西班牙的孫敏就遇到一名「唐吉訶德」，他懂中文，且興趣廣泛，可是再談下去，卻表示根本不相信有病毒存在，認為一切都是政客捏造的，電視上那些感染病毒的人都是政府僱用的演員。而在馬來西亞，放寬出行措施後，司機可多載一名來自同一家庭、同住且具夫妻或親屬關係的人，這個措施間接保障了夫妻原配利益，因為若司機所載非原配而是小三，除了罰款，還會招來牢獄之災。

在俄羅斯，網紅博主拍攝許多關於新冠病毒的惡作劇視頻，其中博主扎博羅夫在前往「1905年大街」站的地鐵車廂裏倒地並假裝抽搐，與此同時，他的同夥開始大喊「冠狀病毒」，引起恐慌，他們最終面臨最高五年的監禁。事件反映部份俄羅斯人熱衷於「俄式笑話」，追求表達的自由，卻不知輕重。

與此同時，有來自中亞的斯坦人協助拍攝上述俄羅斯視頻，他們在疫情中失去打零工的工作，生活艱難，才做了這等犯法的事。由此，亦想到疫情中各地外地勞工都倍覺艱辛，我們最常聽到的是新加坡外勞在集體宿舍染疫的苦況，但原來，俄羅斯的中亞人也同樣不好過。疫情中，弱勢群體處境愈發不利，英國的貴族富人輕症也可以檢測，平民百姓卻檢測無門；美國黑人也因各方面條件較差，死亡率較高。疫情所帶出的種種不平等，很值得關注。

面對世紀疫症，全球恍如進入戰爭狀態，（新華社）

疫情來勢洶洶，考驗各地政府的領導力，他們必須帶領民眾走出疫境。一些作者或直接或間接，對政府的抗疫政策多有批評，例如指摘政府不鼓勵民眾戴口罩、沒有果斷封城等；當然也有讚賞，例如普遍讚賞中國的抗疫政策，也認為亞洲國家表現較佳。

中國的做法不是唯一方案，西方也有應對得宜之處。德國作者姜孝賢就從政治和法律的理論視角探討德國抗疫較為成功，是得力於聯邦制的制度文化，聯邦政府會跟各州首長達成協議，協調防控舉措，卻沒有權力在疫情防控領域對各州發號施令，二者本質上不存在所謂垂直的上下級領導關係，而是一種「合作性聯邦制」的憲制關係。相較於中國內地，德國的管控「很寬鬆」，但各項防疫工作卻井然有序，法治切實貫徹，指向自治（autonomy）。其實，《經濟學人》雜誌也曾比較英國和德國的抗疫表現，指出英國較失敗是因沒有將權力下放到地方，而德國地方政府卻能有實權調動資源抗疫，靈活性大，因而可見成效。讀到此處，正好兩相印證。

西方抗疫的混亂狀態，還在於無節制的個人主義作祟，到處都有示威者抗議管控過嚴。此外，本書還提到集體行動的困境，媒體採訪一位美國亞特蘭大的餐館老闆，問他是否準備像亞洲國家那樣為顧客量體溫，老闆卻說美國人心理上可能不接受。實際上，如果所有餐館都行動起來量體溫，對所有人都有好處，但如果有些偷懶不合作而獲得客流，對遵守規則的餐館不公平，最後就導致不能集體守規…（節錄）

《看得見與看不見的光》 副題：21人16國域外疫情觀察記 編者：魏磊杰 出版：當代世界出版社 （北京） 出版日：2020年10月

上文節錄自第248期《香港01》周報（2021年1月11日）《《看得見與看不見的光》疫情前半場的域外見聞》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

248期《香港01》周報精選內容：

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