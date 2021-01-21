撰文： 若山 最後更新日期： 2021-01-21 17:48

這大半年來，英國疫情日趨嚴重，入冬以來，感染個案和死亡人數均成「歐洲之最」，乃全球疫情最嚴重的國家之一。截至1月17日，共有逾330萬人感染；單日死亡人數更曾創下逾1,500人的新高，共有逾88,000人因病逝世。

有研究顯示，在過去一年，英國是七大工業國組織（簡稱G7）之中因疫情而致經濟損失最嚴重的國家，在人命保護上，英國的表現也在發達國家中屬最差之一。誠如報章及國際專家所評論：「Bottom of league tables（排行榜墊底）。」

英國伯明翰大批市民排隊，等候接種新冠疫苗。（美聯社）

多年來，英國的醫療體系國民保健署（NHS）在西方國家中的評價數一數二。然而，自新冠疫情爆發以來，這個為英國人所驕傲的醫療體系受到巨大衝擊。經歷聖誕新一波的感染潮，英國醫院已陷入「海嘯之災」（Tsunami） 。在醫院留醫的病人當中，每三人中有一人為新冠肺炎病患；有些醫院更是每二人便有一人為新冠肺炎感染者。

七大工業國中受創最重

雖然如此，NHS依然盡力以合理時間回應市民非入院的主次要病患（out-patient），例如普通科網上看診服務繼續保持在兩個工作天內回覆，因而贏得公眾信任和支持；NHS亦建立了頗為完善的網上看診系統，診療問題層層推進、鉅細無遺，包括上載傷病部位圖片等，成功分流並按病情需要而引導相關病人接觸醫生，且令大部份個案能在網上完成。

面對新一波、且最為嚴峻的疫情，英國醫療系統處於崩潰邊緣。（美聯社）

然而，在國際層面比較，英國應對疫情的各個方面都強差人意。根據英國《金融時報》去年11月研究所得（見《UK's high Covid spending delivers worse outcomes than peers》一文），在G7中，英國過去一年耗費於應對疫情的開支為政府預算的第二高，佔國內生產總值（GDP）17%，比各國平均數（首位為加拿大）多出80%；而所導致的經濟衰退於各國之中亦為最急劇，該國去年GDP驟減約11%，超逾平均數的90%。至於疫情引致的死亡率，英國為每十萬人口逾80人，僅次於意大利（較七國平均數多逾60%；投放抗疫資源最巨的加拿大，其病發死亡率是英國的三分之一）。

在該《金融時報》的研究中，日本和德國表現最佳。但德國所使用的資源是G7中第二低，經濟衰退為第三低，死亡率也是第二低；而日本則耗費第三高的資源（但也只約為英國的一半），經濟萎縮為第二低，病發死亡率更遠遠低於各國。

在投放如此多的資源之下，為何英國抗疫效果仍然如此差？這與政府自相矛盾的措施有很大關係，令到民眾由一開始的聽話嚴守，到最後「放飛自我」，導致疫情愈趨嚴重。詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《感染病例和死亡人數皆成「歐洲之最」 英國疫情何以愈演愈烈？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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