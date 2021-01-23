撰文： 齊因 最後更新日期： 2021-01-23 15:32

由趙薇發起並擔任監製的《聽見她說》去年底上線，總計八集，每周更新，是內地首部女性獨白劇。 該劇脫胎自英國廣播公司（BBC）於2018年為紀念英國婦女獲取投票權而製作的單元劇《她說：女性人生瞬間》（Snatches: Moments from Women's Lives），趙薇稱，她聯想到中國女性同樣面對一些現實困境，「需要更多鼓勵，也需要正視自己的問題」，遂購買版權，邀請奚美娟、郝蕾、詠梅、楊紫、楊冪等知名女演員「零片酬義演」，讓她們塑造八個人物，對着鏡頭，長則半小時，短則15分鐘的喃喃自語，分別聚焦原生家庭、容貌焦慮、中年危機、全職主婦、性別定義等「當代女性生存痛點」，戲如其名，八個故事殊途同歸，目的就是「向社會發出女性真實的聲音」。

由趙薇發起並擔任監製的《聽見她說》去年底上線，是內地首部女性獨白劇。（網上圖片）

獨白訴說：當女性只是她們自己

第一集《魔鏡》由趙薇本人親自執導，齊溪飾演一位濃妝艷抹的女孩Yoyo。假髮、睫毛、口紅、雙眼皮貼一應俱全，她每天平均照鏡子2小時37分鐘，一遍遍檢視自己的容顏，源自內心的不自信，惟有將臉當成白紙，重新繪製一張標準定義下美麗的臉，才讓她有勇氣開啟每天的生活，在讚美中一洗童年時被當作醜小鴨的冤屈。她想過動手術，被醫生的一句「長得挺漂亮，為什麼要整容」戳中內心最脆弱一處，話鋒一轉，她開始卸妝，以清淡的素顏直面鏡頭，連珠炮式的發問，「女性就一定得是巴掌臉嗎？一定得是九頭身嗎？一定得是筷子腿嗎？一定得瘦嗎？一定得白嗎？什麼是美？什麼是醜？美的標準是什麼？」化妝鏡亮着燈，沒有答案，它從來只反映現實，而不作出評判，美醜的定義，其實來自人們自己。

《魔鏡》由趙薇本人親自執導，齊溪（左）飾演一位濃妝艷抹的女孩Yoyo。（《聽見她說》劇照）

《許願》的主角小雨（楊紫飾）是26歲的單親女子，母親無法原諒父親的出軌，也把這份恨意延伸到對女兒的「控制狂式的母愛」中，她禁止小雨見父親，哪怕他身患絕症，不容忍女兒身上有一絲前夫的痕迹，她嚴密監控女兒的生活，學校裏也安插自己的眼線，到了談戀愛的年紀，小雨發現自己喪失了愛人的能力，她想過逃離家庭，也想過死。生日前夕，她獨自一人坐在桌前，錄下這段給母親的影片，平靜的語調聽不出愛恨，只是苦苦地規勸，「你對我最大的愛，應該是愛你自己。」

《失眠人的夢》的自述者是一位結婚4,387天的全職主婦（白百何飾），她的生活按部就班，模範丈夫不煙不酒，就是不知何時開始睡覺的呼嚕聲擾得她無從入眠，白天做飯洗衫操持家務，晚上她獨自從床上起來，面對大段的留白，和家中隨處可見的紙箱—丈夫在紙箱加工廠上班，家中的垃圾桶、收納櫃，都以質量上佳的紙箱取而代之，她面無表情地穿梭其中，也彷彿忙碌於自己被套住的、嚴絲合縫的生活中。

放眼望去，每個對着鏡頭訴說的女性，都與她們日常生活中的狀態顯得似近還遠、若即若離。光鮮亮麗的女孩傾訴自卑，乖乖女坦露母愛之下的反抗，幸福主婦顯得空洞落寞。

+ 4 + 4 + 4

得益於近乎全女性班底的將心比心，不少觀眾反映，《聽見她說》之所以引發共鳴，並非因為每個故事結尾大段的點題式反思與方法論指引，而藏在真實的細節中。

+ 5 + 5 + 5

例如被曾經愛慕的男生從同學聚會的酒局送回家，卻發現雙眼皮貼早早移位時的惶恐，還有送走了上班的丈夫和上學的孩子，只能從他們遺留的碗碟中草草撿起半個煎蛋給自己當早餐時的狼狽，「這就是我每天的生活」，她們如是說…更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第249期《香港01》周報（2021年1月18日）《《聽見她說》向社會發出女性真實的聲音》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

249期《香港01》周報精選內容：

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