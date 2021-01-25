撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-01-25 17:35

內地女星鄭爽上周一（1月18日）被踢爆與前男友張恒赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。雖然鄭爽暗批對方「別有用心曝光」，並強調自己沒有違法，但她的形象已跌落谷底。其代言的品牌迅速「割席」，過往華鼎獎「最佳女演員」的榮譽稱號被撤銷；廣電總局更明言要「封殺」鄭爽，不再為她提供發聲露臉的機會和平台。現年29歲的鄭爽出道十二年，星途恐止步於此。

鄭爽事件目前仍在發酵中，明星之間的恩怨情仇自然賺足眼球，關於「代孕」的討論熱度也空前高漲。實際上，在發生鄭爽代孕風波之前，代孕相關話題近兩個月以來已多次登上微博熱搜榜。

鄭爽被踢爆與前男友張恒（右）赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。（網上圖片）

去年12月5日，在內地綜藝節目《演員請就位2》中，陳凱歌執導的作品《寶貝兒》就引起極大爭議。雖然作品以「反代孕」為主題，卻因拍得過分「溫馨」而被指摘是「間接宣傳有償代孕」。當時最高人民法院主管的報章《人民法院報》也點名批這部作品：「別以身試法，中國明確禁止代孕行為。」

此外，兩周前一則「首個遭代孕客戶退單女童無法上戶」的新聞也引起網民熱議。成都47歲代母吳川川為錢財代孕，不料在孕期間被查出身染梅毒，遭客戶退單。吳川川憐惜胎兒，拒絕流產，跑回老家產女，卻因生活拮据，賣掉女童的出生證，致孩子淪為「黑戶」（指在內地沒有戶籍資料）。她只能跨越千里尋找孩子親生父親，想請他幫忙上戶。女童的命運令人唏噓，代孕的隱患也顯露無遺。

不難看出，上述事件或多或少都成為這次對鄭爽事件反應的鋪墊，也令代孕背後的倫理禁忌和法律問題一再成為公眾討論的焦點。目前世界各地對待代孕的態度雖有所不同，但無一不存在爭議，應全面禁止還是有條件地開放代孕技術應用，是各國都面臨的艱難抉擇。

延伸閱讀︰鄭爽同張恆由拍拖至分手風波不斷 一文睇清醜聞時間線

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官民口徑一致 反代孕合法化

在這次鄭爽境外代孕風波中，內地民間輿論與官方態度依然一致：反對代孕合法化。先是央視評論代孕棄養「法理道德皆難容」，隨後中央政法委亦點名批評鄭爽代孕「鑽法律空子」和「貽害世風」，廣電總局時評則直斥「有違社會主義公德」。網民則群起指摘鄭爽欲棄養的行為是「漠視生命」和「跌破底線」。

鄭爽的形象已跌落谷底，其代言的品牌Prada迅速「割席」。（微博圖片）

代孕打破了傳統生育觀念和生育秩序，衝擊了「分娩者為母」的自然法則，使「父母」概念變得極具爭議，因此，反對代孕的主要觀點首先是基於倫理。將子宮或胎兒視為商品交換，也有違傳統道德觀念。令人擔憂的還有，代孕可能引起的一系列社會糾紛，比如代母在妊娠中發生意外，致胎兒流產或者有缺陷應如何處理？若代母拒絕放棄孩子監護權，或者委託人中途反悔要求墮胎，應如何保障「孩子」的權益？鄭爽代孕事件無疑已是一個壞的示範，在已曝光的錄音中，鄭爽氣急敗壞地說出「孩子打都打不掉，煩死了」，刺痛了眾多網民，也加深了公眾對代孕棄養的疑慮。

在利益驅使下，不少代母將代孕視為發財致富或幫助家庭脫貧的捷徑，比如媒體早年報道過湖北潛江市有一條「代孕村」…有關詳情請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《鄭爽遭廣電總局「封殺」 代孕棄養何以「法理道德皆難容」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

250期《香港01》周報精選內容：

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