撰文： 李美 最後更新日期： 2021-01-25 20:04

疫情下，戲院關門，電影業叫苦連天。不過，有危亦有機，拍攝一齣講述今日疫情的電影，又能否開拓生機？《封城之盜》（Locked Down）便為這樣一齣貼市之作，以英國疫下封城苦況入題，並找來多位影后及影帝出演，絕對有條件作為反映時代的歷史印記。可惜，編導卻過份貪圖奇情佈局，不僅浪費上佳素材，且效果極兒戲，堪稱捉錯用神。

（《封城之盜》劇照）

本片亦以疫下情況為背景，全程皆在現實封城時拍成。導演Doug Liman去年7月向編劇Steven Knight提出不如拍齣「疫情片」，兩人一拍即合，馬上坐言起行，在未寫劇本前已先獲英國地標商場哈洛德（Harrods）借出場地，並且邀得《孤星淚》的主演安妮．夏菲維（Anne Hathaway）與憑《被奪走的12年》而獲多項影展提名的Chiwetel Ejiofor主演，就連金牌笑匠Ben Stiller及金像影帝Ben Kingsley也願助陣；電影由去年9月底開拍，僅花18日就拍竣，足見本片效率之高。

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然而，為了搶閘出街成為第一齣疫情「大片」，製作單位實嫌太過急就章、太重趕風潮。最大問題乃沒有找準定位：這是反映當下的寫實電影，抑或關於「特別的人、特別的事」的電影？某程度言，當全人類都親身感受過—或還感受着疫下慘況，為何仍嫌不夠，居然去看一齣疫情片？本片不甘平凡、希望突破，絕對可以理解。即使要加入特殊元素，亦宜緊緊扣住「封城」二字，而非無端強加類型變奏；遺憾地，「之盜」之謂就跟封城關係不大，甚至形同兩個完全割裂的主題—聰明反被聰明誤，電影結果便因加得減而淪為爛片……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《《封城之盜》疫情下的奇情時代片》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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