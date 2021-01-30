撰文： 程兆成 最後更新日期： 2021-01-30 17:07

筆者之前於《香港01》周報發表的書評，先後探討了情緒哲學、生死學、死亡學與幸福老年等，但置身於社會的大環境，尤其當下香港正經歷新冠肺炎第四波疫情，到底在寄望於中國科興、德國藥廠BioNTech與上海復星醫療，以及英國牛津大學參與研發的阿斯利康等疫苗打救自己外，我們還可以想像後疫情時代會有一個怎麼的未來呢？

筆者忍不住在書櫃、書店翻查，尋找啟示。家人的書櫃裏恰好有一冊歷史學家哈拉瑞（Yuval Noah Harari）的《21世紀的21堂課》，作者在引言《清晰的見解就是力量》提到其關心項目—檢視政治困境與資訊科技和生物科技的挑戰，並提出如何回應和面對恐怖主義、全球戰爭的威脅、「後真相」（post-truth）時代，並探尋生命的意義。

後疫情時代會有一個怎麼的未來呢？（美聯社）

以八大趨勢勾勒未來

筆者亦在書店的當眼處發現《華頓商學院趨勢剖析—2030世界變局》一書，作者馬洛．吉蘭（Mauro F. Guillen）在前言《迫在眉睫的2030》中提到有關2030年的八大趨勢是：「嬰兒較少、新世代人口、新中產階級、更富有的女性、都市的生活型態、科技干擾、共享經濟、加密貨幣。」相比之下，本書內容較為具體、貼地、貼身。想想自己寫作時，正處於2020年，書腰又提到是「後疫情時代最具影響力的趨勢解析」，不禁買下。其實，「後疫情」意思是疫情完結而新的時代又未到來，筆者想，本書出版社—商周出版所在地台灣是全世界少數可用此詞形容的地方，若放在香港，只會令人神傷、無奈。

作者在書中表示，新冠疫情加速、加劇了上述八大趨勢，但第一章《無子世界：從人口不足到非洲嬰兒潮，看見下一次工業革命》，並沒有令我折服。書中這樣寫道：「世界銀行（World Bank）指出，非洲的農業到2030年將變成高達兆美元的產業，很可能改變全球經濟」、「大部份非洲國家的成長將來自農業拓展，以及因應非洲大陸人口增加衍生的相關製造與服務業」，並以土地遼闊（耕作的土地大約和墨西哥一樣大）、水源豐富為佐證。

筆者反駁的原因在於，人口增長是一把「雙刃劍」，除提供勞動力外，同時會加重當地對糧食的需求。土地和水源的自然條件好，再加上不斷有新生人口是經濟增長的主要條件，但並不必然成為商機，焉知不會帶來新一輪糧食危機？為何過去非洲有以上有利條件，但發展依然遜色於其他地方？這真的單純是勞動力不足？或許是作者強調「水平思考」的緣故，似乎就沒有扎實的線性因果關係。

本書提及，在2030年，南亞（包括印度）會成為人口最多的地區，非洲次之。（美聯社）

然而，本書另一處卻顯示，2030年，南亞（包括印度）會成為人口最多的地區，非洲次之。那何以本章突出的是非洲而不是南亞？南亞包括印度，地處亞洲，正如書中提到「亞洲整體中產階級比美國與歐洲加起來還多」，更指印度的太空發展「成就不凡」，又豈是書中提到的非洲肯尼亞首都內羅比的「矽谷薩凡納」 （Silicon Savannah）可比擬？究其原因，似乎是非洲沒有面臨文中提及的「無子世界」—「到了2030年，面臨嬰兒缺少的問題」。如果作者是單純因為年輕勞動力的增長而看俏非洲的農業前景，就應該提出更有力的證據支持，亦應說得更清，現在無論在行文表達上還是呈現形式上皆欠清晰。

形式上，第一章的小標題之間的不同內容相對割裂，各部份之間亦欠缺過渡，令全章看起來略為散亂，一直到本章結尾才知道作者的行文邏輯，而本章的視角和所預設的對象似乎是針對美國讀者，例如，其中提到美國的移民問題和貢獻，而不是全世界的移民問題，筆者作為香港讀者，讀起來頗有奇怪的感覺。如果本書開首能加入一兩位台灣學者撰寫的導讀，交代本書的背景和行文風格，或者適時插入「編按」和「註解」之類會更佳，有助華文讀者理解。

說起來，第一章提及中國的部份頗值得思量。例如，書中指中國2030年的人口老化將是全球規模最大及速度最快。事實上無論是身處香港，乃至亞洲，中國因素都在疫情前後擔任重要的角色，值得重視……

（節錄）

《華頓商學院趨勢剖析—2030世界變局》 作者： 馬洛．吉蘭（Mauro F. Guillen） 譯者： 游懿萱、簡萓靚 出版：商周出版（台北） 出版日期：2020年9月

程兆成 80後 愛閱讀 尤好人文學科與社會科學 持社會學碩士學位 曾任教師

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《《2030世界變局》前瞻未來的磨刀石》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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