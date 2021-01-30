撰文： 羅榮輝 最後更新日期： 2021-01-30 17:17

有一次，跟朋友去吃自助餐，取了食物，甫坐下不久，朋友已迅速來去，捧回滿滿的一碟生蠔。他斜眼看着我碟上兩款份量甚少的普通菜式，一臉驚訝，取笑我這個人很不會吃自助餐。 香港人喜歡放題，可以隨便吃、任意吃，奈何放題還是要點餐，不夠自由。相比放題，我們大概更愛自助餐，可以自行選擇菜式、隨意拿取食物份量。事前大概還會先餓着肚子，然後奮力一擊，飽餐一頓，直到飽死為止。

香港人愛吃，也貪玩。這段期間疫情嚴峻，坐困愁城，對於玩的渴求，豈止是出現飢餓感而已，簡直是餓翻了。去行山也好，去露營也罷，活脫似是去吃自助餐一樣。

有「港版輕井澤」之稱的粉嶺流水響水塘成為近期郊遊熱點。（資料圖片／顏銘輝攝）

試想去吃自助餐，你會先擇個日子，從眾多餐廳中挑一家，然後再選一個主題餐。只要你願意花錢，便可嘗盡世間美食。香港市區與郊野相毗鄰，隨時隨地，我們都可走進山林，跟落街吃飯一樣便利。郊外風景多樣，走哪條路線，爬哪座山，也是任君選擇，毫無限制。

自由選擇是個人權利。自助餐採任取任食的模式，目的就是讓你吃個飽。行山露營對很多人來說也是同樣自由自在，無拘無束。然而過度進食，極其量只會令你消化不良，身體不適，但玩樂過了頭，就是不加節制的放任，變得「爛玩」：有沙灘就要落、有石就要攀、有山就要爬，哪管你有路無路，危險不危險！

流水響水塘成為近期郊遊熱點，位處的山上人頭湧湧。（資料圖片／梁鵬威攝）

自助餐的食客，專挑價錢較高的菜式，平價的尋常菜式通通看不上眼，因為吃不回本。香港人是逼慣了的，不怕人多，只怕吃虧。凡事也不問究竟，餐廳客人愈多，排的隊愈長，愈是有吸引力。要是餐廳空間小小，座位窄窄的，反而歡喜。行山客也如此計算，總期望以最低的成本，獲得最大的回報。就算明知道會擠得水洩不通、車子塞滿馬路，那些旅遊熱點依然深受遊人青睞，即便要等上好幾班小巴也是心甘情願，沉醉其中。不論是數量限定的主題美食，還是季節限定的芒草、紅葉或白茅，一旦奉上來，一窩蜂地湧過去是人們必然的反射動作。

早前有數百人到大棠賞紅葉，山上人頭湧湧。（資料圖片／鍾妍攝）

自助餐像個大觀園，食客的行徑經常惹人側目。最常見的是一次過拿取大量的食物，不管食物合不合口味、份量是否適當，更懶理身後排了一大堆食客。這些舉止，好不熟悉：山友搶佔景點拍照、擅自摘取花草，又或大叫大嚷，從不理會旁人感受；三五知己去露營，先買了營帳再說，沒想清楚是否合用，也從沒想過用借的。甚至將營帳當作消耗品，用完便丟，浪費至極。

在大快朵頤、飽餐一頓後，餐桌上總是杯盤狼藉。遺留在碗碟上的剩菜殘羹，濺滿一桌的醬汁飲料，都留待服務員前來清理，一副理所當然。山友也不遑多讓，玩樂過後，膠袋、水樽、口罩，甚至是便溺用的紙巾也是隨處丟棄。有些食客好些，會把碗碟整理疊齊，方便服務員收拾；部份山友也秉承這種「美德」，把垃圾包好，一袋袋地掛在樹上，又或者放在當眼處，等待「好心人」替他們收拾爛攤子…

上文節錄於第250期《香港01》周報（2021年1月25日）《大自然放題》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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