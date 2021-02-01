撰文： 秦珀 最後更新日期： 2021-02-01 14:45

過去一周，內地短視頻及網絡直播平台快手科技（下稱「快手」）首次公開招股（IPO）異常火爆，甚至連直接競爭對手的員工都組團「打新」（申購新股），這場集資額逾400億港元的IPO盛宴，不止點燃了香港資本市場的熱火，也吸引了全球資金及國際財經媒體的目光。若一切順利，快手將於2月5日在港交所正式掛牌，這是在農曆新年到來之前，對於港股投資者的一份節前「大禮包」。

從極低的中籤率計算，「打新」的熱情很可能會蔓延至上市首日的「爆炒」，如果上市首日股價漲幅達到一倍的話，快手將成為港股中又一家市值過千億美元的公司。

這麼一家在香港幾乎零用戶、以往極少人關注的公司，除了短視頻、直播電商、「下沉市場」、騰訊入股等關鍵詞外，其商業模式到底是怎樣的？更關鍵的是，騰訊作為快手第一大機構投資人，雙方到底是盟友還是競爭對手？

數據顯示，快手將發行3.65億股股份，招股區間為每股105至115元，計劃集資額逾400億元。以此次公布的發售價格區間計算，快手在招股期間的估值已超過500億美元（約3,876億港元），介於556億至609億美元（約4,310億至4,721億港元），使用超額配售權估值最多可增至617億美元（約4,783億港元），超出市場預期。這樣的情況，跟十家基石投資者的熱捧密切相關。

快手科技。（《獨角獸早知道》授權使用）

在此次快手IPO中，來自美國、新加坡、加拿大的十家基石投資者豪擲25億美元（約194億港元），佔IPO集資比重47%，這些股份的解禁日期為今年8月5日。其中，美國基金Capital Group認購約5億美元（約38.7億港元）股份，比例為9.65%；新加坡的兩大主權投資基金GIC、淡馬錫認購比例均為6.37%；富達國際、景順控股（Invesco）的認購比例均為5.21%；貝萊德、Sunny Festive Limited、加拿大退休金計劃投資委員會、摩根士丹利亞洲、阿布扎比投資局也是基石投資者。

在IPO之前，騰訊旗下的騰訊移動為快手第一大機構投資方，持有快手21.57%股份；五源資本（原晨興資本）為快手第二大機構股東，持有16.6%股權；第三大機構股東DCM資本持股9.23%；第四大機構股東為DST Asia IV，持有6.43%股權。由於基石投資者佔了近半集資額，有報道指部份機構投資者不惜動用私人關係，提前預訂認購份額。

考慮到基石投資者大多為長線機構，國際配售的機構很多也是長線投資，在市場上流通的股份將很少，這預示着快手在2月5日上市後，很有機會遭短線炒新資金「爆炒」，市值隨時突破1,000億美元（約7,752億港元）。這樣的樂觀預期助推了投資者的「打新」熱潮，散戶瘋狂認購，滙豐發言人在快手IPO首日（1月26日）晚上表示，該行錄得超過1,000億港元IPO貸款申請的紀錄新高。

成立於2011年的「快手」，目前在內地短視頻市場的份額僅次於抖音

主攻「下沉市場」的短視頻第一股

快手此次在港被資金熱捧，與其「短視頻」及電商直播的行業屬性有很大關係，成立於2011年的它，目前在內地短視頻市場的份額僅次於抖音，超過了騰訊、阿里兩大互聯網巨頭。如果說社交媒體的繁榮催生了十年前的微博、微信，那麼，短視頻在內地的繁榮，則直接讓快手和抖音成為了內地市場的短視頻兩強。「北快手、南抖音」、「快手老鐵、抖音潮人」、「快手五環外，抖音五環內」，這些標籤雖是一種調侃，但從另一個角度看，也印證了快手在內地市場的強大影響力和號召力。

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《「快手」的IPO盛宴 騰訊角色極為關鍵》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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