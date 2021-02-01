撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-02-01 18:04

導演法蘭西斯．李（Francis Lee）2017年憑藉同志電影《神的孩子在戀愛》（God's Own Country）獲得全世界好口碑，令人不禁期待他的第二部作品。當得知新作《Ammonite》（台灣譯為《默愛》）由琦溫絲莉（Kate Winslet）及茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）合作後，喜愛獨立電影的影迷盼望能在大銀幕看到這部作品，誰知天不遂人願，疫情之下，只有部份地區可以上映。據聞，不少影迷看過之後難掩失望，表示電影與他們想像的相去甚遠。

茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）及琦溫絲莉（Kate Winslet）合作以同志戀情為主題的電影。（《默愛》劇照）

法蘭西斯．李是演員出身，但在2000年左右對表演失去興趣，一心想做導演。直到2017年才推出首部劇情長片《神的孩子在戀愛》，屬於大器晚成。《默愛》同樣以同志戀情為主題，講述十九世紀的英國古生物學家Mary Anning（琦溫絲莉飾）與地質學家Charlotte Murchison（茜爾莎羅倫飾）相愛的故事。Mary個性孤僻，不善交際與言辭，也因為當年女性地位低微，她雖發現了不少侏羅紀時期的化石，卻難以像很多並不如她的男性一樣在大學任教，生活清貧。Charlotte的丈夫慕名而來，希望Mary可以傳授經驗，同時也讓她照顧身體狀況欠佳的妻子，Mary本來人情淡泊，礙於報酬勉強答應，卻在照顧Charlotte的過程中與她發展了親密關係。

電影講述十九世紀的英國古生物學家Mary Anning（琦溫絲莉飾）與地質學家Charlotte Murchison（茜爾莎羅倫飾）相愛的故事。（《默愛》劇照）

很多人將法蘭西斯．李的兩部作品都歸為愛情電影，這樣的想法說對也不對。《神的孩子在戀愛》的確講述一名英國農莊長大的青年與外來移民勞工相愛的過程，實際上重點不只是愛情。導演將異鄉人的融入問題與本地青年的成長陣痛交織在一起，講述了一個如何打破心防的溫暖故事。愛情是兩個角色相處的關係，但導演無意去歌頌愛情本身。《默愛》同樣如此。如果要用愛情電影的形式去評價，這部電影有好多地方與觀眾的觀影經驗相違背：兩人愛火來得太突然；兩人的隔閡似乎也讓人莫名；最後的結局更是突然。

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電影的不少細節，彷彿在愛情電影角度之外給出了其他提示。Mary是電影的主觀視角，電影的情緒與她的喜怒哀樂緊密連結。她為自己的研究無法得到男性社會的肯定而懊惱，同時她又想遠離煩人的社交生活。她與同住在小鎮的Elizabeth有過一段故事，電影並未交代，只是將關係淡化之後以兩個人相處的尷尬表現出來。因此，當Mary與Charlotte同去參加演奏會，坐立不安的Mary看到Elizabeth與Charlotte談笑風生，她立刻陷入情緒低谷。

這個情緒的低谷成為兩個人感情升溫的轉折點……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《《默愛》或許只是像極了愛情》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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