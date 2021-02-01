撰文： 李美 最後更新日期： 2021-02-01 18:06

必先聲明，《企鵝奇緣》（Penguin Bloom）並不涉企鵝，這齣動物片的「主角」是喜鵲，台灣譯之《希望鳥》，或許比港譯以至英譯《Penguin Bloom》更貼題。雖然，本片或有「掛羊頭賣狗肉」之嫌，但這齣療癒系動物片中的感情，卻非常真摯，猶如芸芸娛樂片中的一股清泉，有助疫下坐困愁城的人解憂。其中一大亮點，乃大明星娜奧美．屈絲（Naomi Watts）爐火純青的演出，令電影流露出絲絲細膩。

奧美．屈絲（Naomi Watts）爐火純青的演出，令電影流露出絲絲細膩。（《企鵝奇緣》劇照）

本片產自澳洲，少了一種荷里活式俗套感。主角與喜鵲在片中的「寵物情緣」，超越了典型的諧趣式衝突，亦無停留在煽情式催淚。其實，人與動物之間的關係，只是一個引子：戲裏所要展現的，乃行動不便者及照料者的心態，故比其他同類電影多了一份人文關懷。克制的處理、精煉的篇幅，沒有過度的矯揉渲染，節奏掌握十分準確，也令電影進一步昇華。首次執導長片的導演Glendyn Ivin應記一功，95分鐘片長去蕪存菁，乾脆利落。

本片改編自同名主角Sam Bloom的真人真事，劇本亦沿自其丈夫Cameron Bloom有份編寫的著作。從書名、片名的命名可見，這隻被冠以Bloom姓的喜鵲，於主角家中有着非凡意義，他們皆視此鳥為家庭成員。

+ 4 + 4 + 4

電影真切地勾勒出行動不便人士的生活面貌，對於現實生活中有類似經驗的觀眾，會別有一番體會。主角Sam（娜奧美．屈絲飾）本身是熱愛運動的護理員，一向酷愛滑浪等水上運動；一次到泰國旅行遇上意外，令她脊椎嚴重受傷，從此不良於行。劇本細緻呈現主角心境：明明亟待他人幫助，卻因自尊而拒絕援手；身體巨變令昔日生活一去不返，心理上有巨大的不適應；試圖「抹去」昔日的自己，如棄掉往時的照片；由原本護理員的照顧者角色，忽然變為被照顧者，其中的落差導致心情低落，甚至變得自暴自棄、懷疑人生。

令Sam重新振作的契機，居然來自她兒子收養的一隻受傷喜鵲……更多電影分析，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

（節錄）

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《《企鵝奇緣》疫下動物片成療癒之選》，網上標題為編輯重擬。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

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