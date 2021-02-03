【人才荒．四】香港成創業人才沙漠　港青北上重現活力

撰文： 楊瀅瑋 最後更新日期： 2021-02-03 17:07

對城市而言，發展高增值知識型經濟必然需要新興企業。而新興企業的創業主力軍，應是充滿活力和才智的青年。然而，由於傳統經濟結構的限制，香港的創業成本極高，普通青年無法放膽嘗試；同時，大學作為集聚資源之地，亦是創意落地的重要孵化器，但政府精英思維下的行政主導，令高校在扶持學生創業時頻頻受挫。反觀內地高校，對於支持學生創業更為包容，資源運用亦更靈活。政府推出「大灣區青年創業計劃」希望解創業之困，但傳統經濟結構一日不改變，精英思維一日不棄，創業人才恐怕難以留在香港，令經濟重現活力。

「在香港，『細個』談起我的志願，好多都是消防員、醫生、律師。」林思喬（阿喬）回憶道，「但在英國遇到的內地同學，很多是抱着Idea（創意）和想法，然後選擇回國落地『創業』。」阿喬和羅德敬（阿敬）是兩位香港青年，在英國修讀商科後回港進入金融行業多年，如今卻合夥在廣東東莞市創立了自己的幼兒教育機構「寶寶與你國際教育」（Unibaby）。

離開傳統經濟創業沙漠

阿喬和阿敬讀商科，做金融，本已成為人人艷羨的上流精英，為何會選擇離開金融而涉獵別的行業？阿喬和阿敬不約而同地答道：「金融是『零和遊戲』（zero-sum game）。」阿敬解釋：「這個市場，如果是我賺錢，對面就虧錢，其實是無辦法創造一個價值出來的。」如今雖受疫情打擊，但阿敬並不覺得辛苦，「就算工作再累，對着小朋友，也會覺得和他們玩真的很開心！」

當然，他們是幸運的，早已通過教育和職業實現經濟上的「相對自由」，假想他們是「手停口停」的基層青年，就只能如阿喬開始所言，將目光定格在穩定、高薪、待遇良好的專業。本港生活成本極高，《經濟學人》智庫近日發表的《全球生活成本調查報告2020》指出，香港在疫情之下依然力克一眾發達國家蟬聯榜首。在這情況下，青年為求溫飽早已營營役役，難言創業夢想。阿喬就說，香港的朋友圈中很少有如他們一樣的「創一代」，「很多都是接手爸爸公司的富二代朋友，又或者是打工的比較多。」

本港生活成本極高，青年為求溫飽早已營營役役，難言創業夢想。（資料圖片）

香港專業及資深行政人員協會2018年發表的研究報告《香港年輕人的困境與機遇》曾與83位青年對談社會話題，當問及創業，大多數受訪者認為，「經濟與資產已被大企業及上一代的既得利益者所壟斷，佔據了經濟命脈、社會資源以至營商機會，餘下的創業空間已所剩無多」，「現行政策輔助大企業持續壟斷經濟，保障他們的生存空間和利益，扼殺了創業者與中小企業的營商空間，不少參與者（指受訪者）認為政府需要為此負上責任。」

阿敬坦言，創業之初曾比較香港與東莞的市場，先看價錢，「香港的playgroup（幼兒活動班）收費一小時可能收250元，但在深圳其實也有200元人民幣左右，價錢區別不大。」但如果看人力成本，香港與內地可能差兩到三倍，「內地請一個老師7,000元（人民幣），但香港沒有『萬幾元』是請不到的。」最後看地價，在內地找到有流量的地舖，租金比香港「便宜了一半或三分之一」，所以，「在內地創業是很有優勢的。」

阿喬和阿敬在東莞創立的幼兒教育機構一開業已做到收支平衡。（資料圖片／受訪者提供）

面對偌大的市場，阿敬與阿喬的幼兒教育機構在東莞一開業就招收到近百名學生，已經做到收支平衡。而這一切，在香港卻無法複製。特區政府雖然口口聲聲把「教育行業」視為「六大優勢產業」之一，更聲稱要推動經濟多元發展，但一向「不干預」的態度，卻令香港成為地貴、人貴、利潤微薄的「創業沙漠」。

根據Startup Genome發布的《全球創業環境報告2020》（The Global Startup E cosystem Report 2020），矽谷在綜合排名中毫無疑問蟬聯第一，而香港就排在全球第29位，不及北京、上海、深圳、杭州等內地城市。排名從創業環境表現、創業資助、市場到達率、聯通度、知識水平、人才共六個方面進行評分，滿分為十分。香港在市場到達率方面表現最好，有七分，但在聯通度、知識水平、人才方面都只得一分（最低分）。

港校不及內地靈活包容

雖然香港創業環境惡劣，卻不代表這裏沒有創業需求。香港中文大學副校長陳偉儀就介紹了中大最新的創業扶持政策：深圳政府當年為研究院提供了一棟大樓作研究用途，但因教授都在港做研究，無奈荒廢掉了。2018年開始，中大將研究大樓30%的面積以成本價租給校友創業，又為校友提供法律、科研的援助。「這個創新中心裏面已經有四十二家中大畢業生創辦的創科企業。」陳偉儀嘆道，「而且還在『排緊隊』！」

陳偉儀介紹，中文大學的創新中心已經有四十二家畢業生創辦的創科企業入駐，反映大學畢業生的創業需求旺盛。（歐嘉樂攝）

其實，很多香港青年都有創業夢，卻因無法調動資源而被迫北上落地。陳偉儀分析，創業更依賴當地企業的投入和社會資源運用，但目前學校作為教育機構能做的始終有限，「因為UGC（大學資助委員會）規定資助的錢只能用於香港的大學，所以我們不能拿錢去深圳幫忙的。整個創新中心是靠收租來維持運作。」

陳偉儀的一番話，折射出香港政府「行政主導」的僵化制度與傳統的「精英思維」，在推動創新創業時缺乏前瞻藍圖：創新人才培養歸大學資助委員會管，科研創新歸創新科技局管，創業資助又靠民政事務局撥款，而新興企業的落地就靠科技園公司和數碼港公司等商界協作。

高等院校作為人才聚集之地，不僅是學生企業的孵化器，更是創意從象牙塔走向社會的重要過渡，如今卻受行政限制，無奈「戴着鐐銬跳舞」，只能實現部份人的創業夢。與其形成對比的，是內地大學裏濃厚的創業氛圍與豐富的創業資源。由學生創辦的小微企業如「雨後春筍」，為城市發展帶來無窮的活力。

內地大學裏有濃厚的創業氛圍與豐富的創業資源。由學生創辦的小微企業如「雨後春筍」，為城市發展帶來無窮的活力。（資料圖片）

蔡展鵬是一位香港基層青年，曾就讀於匯基書院，中學時期，假期會打零工幫補學費，家庭環境與大多青年無異。出於對攝影的愛好，他在學校開始研究虛擬實境（VR）技術，「覺得好有意思，可以全方位展示一個地點，但毫無死角！」在學校的支持下，蔡展鵬用了四個月的時間，拍攝了幾百張照片，並成功製作了一個匯基書院的VR全景地圖。

第一個作品過後，蔡展鵬覺得十分興奮，希望可以繼續探索，就自己用「生硬的英文」寫了一份計劃書交給香港科技園與數碼港。「第一次寫當然是不成熟啦，但我直接收到的feedback（回應）說是不通過，無funding（資助）。而且後續沒有任何支持。」蔡展鵬就直言，當時覺得很無助，「找不到人幫我。」

被拒絕後，蔡展鵬將眼光投向了內地，發現原來內地學校有不少機會。2014年，他選擇入讀住於廣州的暨南大學新聞與傳播學院的廣告系，並開始着手向學校尋求支持。蔡展鵬憶述，入學後，他第一次找系主任提出自己的想法，並展示了自己的作品，「他立刻介紹了兩個業界人士給我認識，好感動！」

後來，蔡展鵬參加了學校舉辦的創新創業大賽，「同一份計劃書，我自己寫，但在暨大拿了國家級創新創業立項的基金，在香港就『乜都無』！」他笑道，「有時選擇真是重要過努力！」計劃通過後，學校不止給了蔡展鵬三萬元人民幣作啟動資金，亦提供了辦公場地。在學校提供的豐厚資源下，蔡展鵬又拍了暨南大學、沙田循道衛理中學及孔教學院大成何郭佩珍中學的VR全景地圖。

蔡展鵬與朋友合夥開了「Eggy蛋料理食所」，目前已在內地的三個城市落地。（資料圖片／受訪者提供）

畢業後，蔡展鵬憑藉過往成功的項目經驗在廣州創辦了自己的公司和工作室。他的公司多次承辦「廣東大學生廣告節」，將業界資源對接至學校，希望推動大灣區內文化創意產業發展。他亦時不時與母校的廣告系互動，指導學生去韓國參加釜山國際廣告節等比賽。他更擁有一個小型的團隊，將文化創意融合入餐飲業。訪問時，蔡展鵬突然叫暫停，因為要「落車搬貨」：「我們的餐廳『Eggy蛋料理食所』最近開到了長沙（湖南省會），所以比較忙。」

未夠30歲的他，如今真正成為有「獅子山精神」的活力青年。見他如今拼搏忙碌的樣子，記者問了他最後一個問題：假如當初沒有去內地讀大學，可否想像自己在做什麼？蔡展鵬思考了一陣，答道：「可能會在香港考公務員吧！」

「青年創業計劃」再思考

蔡展鵬的故事猶如當代寓言，一句「選擇比努力更重要」道出的是港青有志創業卻難覓資源的辛酸。不是說公務員這個職業不好，只是蔡展鵬選擇的創業道路，能為當地社會帶來更積極的影響，無論是個人層面的實現理想和價值、社會層面的創造就業崗位，還是城市層面的文化創意產業發展，蔡展鵬展示了一個人才帶來的積極效應和無限可能性。

蔡展鵬的公司承辦多屆廣東大學生廣告節，開辦「嶺南青年創意周」活動，推動大灣區文化創意產業發展。（資料圖片／受訪者提供）

特首林鄭月娥在2020年《施政報告》更新的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」預計批出約一億元，為近200家青年初創企業提供資助，以及向約4,000名青年提供服務，鼓勵青年在大灣區內地城市創業。但糾纏於傳統行業長達幾十年的香港，其實比內地城市更需要創業人才和新興企業。與其推人北上，政府是否更應該考慮主動「干預市場」，為新興產業打造全方位的產業政策，就場地供給、資金資助、人才培訓等方面實現資源傾斜，令有志青年在香港創業時能背負少些社會壓力？政府又能否改變精英思維，革新管理制度，提高大學的自主權，令大學能夠成為學生創業的「溫室」，令資源調配更靈活，讓每個創意都得到應有的尊重和回應？

上文刊登於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《港青北上創業重現活力》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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