撰文： 羅乃智 最後更新日期： 2021-02-05 16:22

英國阿茲海默協會（Alzheimer's Society）在去年7月份的報告分析，接近一半受訪的認知障礙症患者於封城期間表示難以集中、記憶力衰退及失眠，相反，只有約五分之一患者表示，他們的認知障礙症狀未有因封城而改變。該會進一步表示，有約一半受訪患者認為他們的情緒受封城令影響，三分之一的人更表示他們對外出的信心下降，並擔心自己無法完成生活上的簡單活動。

承接上文：新冠肺炎｜老無所「醫」 長者成疫情犧牲品？

美雲從事物業管理行業十多年，今年剛剛65歲，因為工作對體力需求較高，故自前年開始，就離開原本保安員的工作崗位，讀了些僱員再培訓課程，今年年初又重投物管行業，擔任政府大樓的體溫檢測員，以短期合約形式任職，每日工作八小時。她自言退而不休，也想認識更多不同朋友，故時時都會接一些兼職工作。

覆診憂染疫 無奈下延期

美雲生於大家庭，兄弟姊妹眾多，每當大時大節，家人都會互相探望及聚會，可是，一場疫症令他們近乎一年沒有聚在一起。本來她希望在冬至時與家人聚會，畢竟「冬大過年」，奈何疫情未見緩和，現在看來農曆新年也不能共聚，即使有會面，亦只能是小規模，最多是兩個家庭之間的會面，過往熱鬧場面難再復見。

因為家中「有老有嫩」，既有剛剛出生的嬰兒，也有八十多九十歲的媽媽共住，故此一直不敢鬆懈。「你今天檢測沒事，也不代表明天沒事」，這是美雲每天的擔憂，早前大埔區的確診個案較多，她自己住在區內屋邨，所以出入都會加倍留神。

從事物業管理行業的美雲原本希望在冬至時與家人聚會，畢竟「冬大過年」，奈何疫情未見緩和，現在看來農曆新年也不能共聚。（受訪者提供）

「我不敢去也得去，因為我有心臟病、糖尿病、手腳麻痹、灰甲等，如果不去剪的話，就會有很多污垢。我當然很怕去醫院，現在醫院很多病菌，但不去又拿不到藥，沒辦法不去。」曾伯慨嘆。按關顧聯社工補充，曾伯有灰甲，要看足部治療師，非政府機構不會提供上門服務，所以，他需要親自到醫院覆診。因為上述病況，曾伯須定期覆診，但醫院多次出現確診個案群組，有些甚至是覆診期間染疫，令曾伯每次去醫院都特別提心吊膽。

多談幾句後，得知曾伯患有白內障，不時會流眼水。「我有眼病（白內障），要去明愛醫院覆診，下個月就要去了，可能右眼在2月份也要做白內障手術，左眼之前做了。你不去醫院，這些手術就不能做了，眼矇看不見，這很重要的，一定要去。你說上醫院怕不怕？我怕也沒用。」這種矛盾的心情，一般人未必能夠明白。政府每天在新聞報道、疫情記者會要求市民不要外出，但市民應診及動手術等事情，其實難以避免。曾伯建議在社區診所提供部份覆診服務，例如配藥，以縮短交通距離、減少出行時間，從而降低染疫的可能性。然而，政府現時目標似乎在於「清零」，這些無法獲得大量掌聲的政策，不是官員首要任務。

曾伯批評政府的「銅芯口罩」質量差劣，只戴了一天就壞了。（受訪者提供）

巨額保就業 未惠及基層

說起政府的支援，曾伯有點憤慨：「我也有跟梁小姐（關顧聯職員）他們說，這個『銅芯口罩』，政府跟我們說成本是40至50多元（編按：據政府資料，成本為26元一個），初初說可以用50次，全香港人都知道，我覺得也很好的，豈料我戴了一天，準備清潔時，一洗就壞了，我就只戴了一次。我再沖一下，把它晾乾，結果裏面就爛開了，不能再用。」

苦澀的笑聲，是對政府抗疫工作不足的諷刺，曾伯說，第二次再派「銅芯口罩」，他也不再用了。他覺得，一來質素欠佳，二來價錢昂貴，實在浪費公帑。

「所以我就說政府的錢，資助百佳、惠康等超市，不是幫窮人的。」在數輪「保就業」計劃中，兩大超市均獲大額工資補貼，卻又不是受疫情嚴重影響的行業，不少市民質疑為何財團能夠因此得益，政策卻未能惠及基層大眾（見圖）。「雖然他們（超市）向老人家發放200元食物劵，但事實上，這些財團收益遠不止於此。他們表面上派發200元食物劵予老人家，幫助窮人，但又限制他們，只能到百佳、惠康消費，到頭來還是賺回大家的錢。」派食物劵一舉，也是後來政府施壓下，超市才推行的政策，一如曾伯所言，派食物劵讓他們到超市消費，實為「左袋交右袋」。

美雲認為「回港易」只會令社區出現更大的防疫漏洞。圖為去年11月23日，「回港易」計劃首日實施，港人由深圳灣口岸回港。（資料圖片／鄭子峰攝）

對於抗疫政策，美雲亦有自己的看法，她直言，政府防疫政策朝令夕改，形容是「今日說的，聽（明）日也不一定會實行」。她續道，像現在的疫情發展，明顯是室內活動傳播病毒風險較高，但政府反而對室外的活動諸多限制。她形容有不少室內的環境令人覺得「恐怖」，可是，政府規管力度仍然不足，以致病毒繼續擴散。

當談到日常出行，她語氣稍強烈道：「各種交通工具，我真的覺得不妥當。」她說的是不論巴士、地鐵，如常人潮湧湧，亦不見有特別防疫措施，對於抗疫效果，實在存疑。

「不封關（內地關口）是最大問題。」她說，現在每天都有2,000人從內地回港（即「回港易」）計劃，只須持有有效核酸檢測結果，而且返港後毋須檢疫，雖然只限於廣東省人士，但近期內地疫情再起，若然繼續這個特別安排，只會令社區出現更大的防疫漏洞。美雲認為，始終都是要封閉關口一段時間，不論是出境還是入境也好，萬一內地疫情再起變化，而港人不斷來回往返，最後只會大家都無法「清零」，使病毒循環散播。

一些兒童、青少年服務尚且可以透過智能手機、網絡等途徑延續社交活動，但對長者來說卻很有難度。（資料圖片）

香港的情況或者未如歐美般嚴重，但長者並不是一堆數字，而是一個個故事。經常與長者接觸的關顧聯成員梁文亮更感嘆，港府在新冠肺炎疫情肆虐期間，對於長者及殘疾人士的支援嚴重不足，事實上，即使是生存，對他們來說也毫不容易。有關長者在疫情之間面對的困境，請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄於第251期《香港01》周報（2021年2月1日）《疫下長者 老無所「醫」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊， 瀏覽更多深度報道。

251期《香港01》周報精選內容：

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