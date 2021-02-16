【海洋公園】發展策略須有突破　可成創意產業園

撰文： 特約撰稿人 最後更新日期： 2021-02-16 11:00

海洋公園是香港歷史非常重要的部份，它曾經是華人社會中最先進的主題公園，只是現在被內地的長隆、烏鎮等各式各樣主題公園超越了。商經局和海洋公園早前公布的海洋公園未來發展計劃，重新檢討該園的定位和策略，在大灣區內其他主題公園的發展已經比香港更快、更好的時候，此舉可謂十分恰當。海洋公園面對的挑戰，正正在於是否能更新活化。

海洋公園未來一個最重要的功能，就是為香港建立更強的「軟實力」，成為香港的創意產業園區。

海洋公園是公營機構，由商經局負責監督其營運方式。香港的旅遊和創意產業，乃至電視、電影、傳媒政策，均由商經局管轄，而海洋公園正正是旅遊和創意產業結合的一個非常重要的平台。由商經局統籌海洋公園創意產業園區的發展，便不會出現「政出多局」的局面。

海洋公園有條件發展成香港首個創意產業園。（資料圖片/張浩維攝）

首先，政府須就如何發展海洋公園為創意產業園提供一個策略、一個可行可實踐的行動方案。香港有科學園，卻連一個創意產業園也沒有。反觀上海、深圳、台北、首爾、新加坡等，它們都有各種模式的創意產業園，有些創意產業園更與新科技、初創企業相結合。

進駐卡通人物 助創意產業化

海洋公園非常適合發展成創意產業園。首先，園內已經有很多直接和創意產業有關的東西。舉例來說，海洋公園裏有很多展示空間，需要設計人才和動漫人才提供創意，而海洋公園亦可透過提供展示空間，投資在知識產權（IP）產業上。譬如香港有很多卡通人物，海洋公園是否可以讓它們進駐？是否可以投資在它們的IP產權，為未來開拓收入模式呢？

海洋公園有大量展示空間，是設計師發揮創意的好地方。（資料圖片/張浩維攝）

事實上，海洋公園也曾引入「麥嘜、麥兜」進駐，結果非常成功。「麥嘜、麥兜」是香港的重要文化品牌，但除了麥嘜、麥兜以外，香港還有很多其他卡通人物可以活化，變成非常具滲透力而又有趣的品牌。海洋公園可以香港卡通、動漫人物為主題，開發不同的遊戲、餐飲乃至生活產品項目，並藉着活化製造更多創業機會，讓香港的創意能夠產業化。（節錄）

作者： 胡恩威（進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁）

上文節錄自第252期《香港01》周報（2021年2月8日）《發展策略須有突破 海洋公園可成創意產業園》。如欲想了解如何讓漫畫產業化？如何與業界和院校配合，創造創造三贏局面？請按此閱讀周報電子刊全文，並瀏覽更多深度報道。

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