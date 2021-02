撰文: 香港01 最後更新日期: 2021-02-13 15:00

農曆新年幾天假期,有人會忙着拜年,有人則會趁這段時間好好在家休息,過一過悠閒時光。雖說香港人工時平均全球最高,天生「勞碌命」的打光仔應該會想好好睡覺補眠。除了睡覺,煲劇睇戲似乎是在家最佳活動。本文集合2020年至今《香港01》周報精選影評、劇評,一文睇清新年宅在家有咩好戲睇。

【隱秘的角落.劇評】網民封為年度神劇 拆解必看原因

今年6月16日開播的國產網劇《隱秘的角落》,可說一劇拯救了今年奄奄一息的中國影視圈。之後有超過50萬人在豆瓣打分,分數高企在9分上下,屬國產網劇罕有高分數。更重要的是成為社交平台上的話題,每天有朋友講及,然後與劇集相關的元素,從台詞、演員到外景都成為熱話,無疑屬今年現象級作品。

作為評論人,樂於談論《隱秘的角落》,是因為它是極少數單純從劇集製作來討論,已可滔滔不絕的作品。它的置景、空間、故事,以至演出,在中國影視水平而言都可說一等一。它起用了一批最好演技(哪怕不是最紅的,但現在各人卻可算成功成名了)的演員,觀眾很快就被演出感染入戲,再加上懸疑得當,一開場就把老人家推下山驚嚇一幕(拍得上當年韋家輝在《大時代》寫推一家人落街),及後每個角色私密世界漸漸鋪開,像拆散連環扣,層層逼出黑洞,特別引人入勝。

【饑餓鬥室.影評】監獄困獸鬥 盡見驚世又警世哲理

由命名到宣傳,《饑餓鬥室》都強調「困獸鬥」驚慄殘殺元素,惟大家不應低估這齣原稱《The Platform》的電影,維基描述為「諷刺科幻電影」無疑更準確,筆者則更傾向稱之為驚世又警世的哲理大作。

過去困獸鬥驚慄片不少,經典如《恐懼鬥室》系列,今年還將上演第九集。若論血腥暴力,以至嘔心變態程度,《饑餓鬥室》誠然有所不及,cult片鐵粉或感失望。可是,這不代表本片驚慄氣氛差劣,無論劇情設定所涉張力,抑或故事節奏、色調配樂等,緊張氛圍均屬上乘,由頭到尾均沒冷場,包括很快入題。

【大秦賦.劇評】與史不符口碑崩 朝代粉與網友展開罵戰

內地電視劇《大秦帝國》系列第四部、同時也是其最後一部作品《大秦賦》,於2020年12月起在中央電視台的黃金時段播出,但民眾觀看後的評價卻呈兩極化。雖然該劇的服裝、化妝和道具相當精細,士兵的盔甲幾乎如實還原兵馬俑的造型,但因為劇情、人物設定與台詞等多方面的不足,終究還是讓這部古裝歷史劇的口碑崩盤。

有趣的是,在網絡上出現抨擊「過度美化」秦朝歷史的聲浪下,也出現了「秦朝粉」集結護航的情況,《大秦賦》意外引發民眾對於秦朝印象的探討。

《大秦賦》劇情圍繞着中國歷史上首位皇帝秦始皇嬴政、秦相呂不韋與李斯等人,講述了秦國滅六國、統一天下的過程。該劇甫推出,便在中國知名影評網站豆瓣獲得8.9分的高分,但隨着劇情開始拖沓灌水、歷史劇演成宮鬥劇等原因,導致評分驟降。截至2020年12月31日,評分已降到5.8分,更有27%的民眾給予3星(最高5星)評價。

【陽光兔仔兵.影評】二戰青春童話 善良的心終戰勝洗腦操控

《陽光兔仔兵》(JoJo Rabbit)拿下了2019年多倫多國際影展觀眾票選大獎,更順利進軍金球獎及奧斯卡,成為頒獎季口碑極佳的喜劇電影。導演泰格韋替替(Taika Waititi)改編Christine Leunens的原著小說《Caging Skies》,故事講十歲的德國男孩祖祖(盧文格芬戴維斯飾),極度迷戀希特拉,想讓自己生活的方方面面均以納粹信條指引。不曾想媽媽露絲(施嘉莉祖安遜飾)竟然在家私藏猶太少女,祖祖整個人生信念被顛覆,他在電影中要重新認識猶太人,也要重新認識自己的童年。

韋替替2007年在辛丹斯電影節嶄露頭角,2014年憑藉搞怪殭屍電影《低俗殭屍玩出征》廣受好評,後來甚至還發展出電視劇版本。漫威慧眼相中他執導《雷神3諸神黃昏》,不僅一舉改善了雷神系列電影的口碑,也使韋替替登上主流舞台,《陽光兔仔兵》在多個大獎備受肯定,導演儼然順利入屋。新片當中,韋替替親身上陣,扮演祖祖幻想出來的希特拉,形象笨拙,舉止荒唐愚笨,演技也不輸於導技。

【摩天大樓.劇評】情節反轉 網民︰緊湊到可忽視Angelababy存在

內地影視的網劇江湖今年一反常態,走出家長里短,大興懸疑題材。前有愛奇藝「迷霧劇場」的開山之作、掀起收視風暴的《隱秘的角落》,後有騰訊不甘示弱,以改編自台灣作家陳雪同名小說的《摩天大樓》迎頭趕上,再賺一波眼球。

乍看之下,女主角Angelababy顯然是最大的賣點,素來飽受演技爭論的她,被編劇直接調侃,「上來就是一個屍體」,言下之意,篇幅甚少,無礙觀瞻,然而,就在她的哭戲和演技,以及那張過度精緻的臉頻頻引發熱議之際,有人讚美:「劇情緊湊到可以忽視她的存在」;也有人致歉:「與導演的立意相比,自己對演員的抗拒太狹隘了」。

一口氣看畢16集,驚嘆地發現,正如《隱秘的角落》圍繞殺人犯與三個小孩間的貓鼠遊戲,關照青少年原生家庭與心理成長,《摩天大樓》裏以Angelababy「這具屍體」為核心的住戶們,你方唱罷我登場,透過眼花繚亂的線索和供述,呈現了一幕幕當代女性生存現狀的剪影,也上演了一場女性命運共同體的救贖之路。

【我在時間盡頭等你.影評】原著感動絕倫 遺憾失諸交臂

《我在時間盡頭等你》是齣催淚愛情片,入場前宜準備紙巾。須注意,這跟廉價的催淚片不同,非靠一時的場面、音樂,以至生離死別帶動。本片帶來的感動絕對貨真價實,由次數到種類且不一而足,甚而未到高潮喊位,淚水已止不住滾滾落下。

感動來源眾多,本片則依靠「特別的事」,來製造「特別的人」與「特別的關係」;由此衍生的愛情故事,在華語電影中誠很新穎,可惜片中保留不少老套橋段,初看之下難免使人氣結。畢竟,導演姚婷婷年僅30餘歲,本片亦是她的第二齣電影而已,故不少微觀處理都待改善。尚幸,改編自同名小說的原著大橋,卻成功拯救了她,觀乎宏觀劇本鋪排堪稱妙絕,不論劇力抑或言志都入木三分。

【艾蜜莉在巴黎.劇評】看似奮鬥羅曼史 實為四不像狂想曲

疫情反覆、各國封關、社交距離、檢疫限令,在全球觀眾困坐愁城的第十個月,市場嗅覺敏銳的Netflix趁勢推出由《色慾都市》(Sex and the City)製作人達倫史塔(Darren Star)打造、「荷里活甜心」之稱的莉莉歌蓮絲(Lily Collins)主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris),既貢獻了埃菲爾鐵塔、香榭麗舍大道等格調十足的異域風光,一解旅行無期之惆悵,而俊男靚女的陣容、時尚精緻的穿搭、法國男女特有的慵懶與性感,又足以讓觀眾大啖「視覺冰淇淋」。

這齣全長十集,每集30分鐘的輕鬆小品,堪稱是艾蜜莉從處處碰壁的職場小薯到事業愛情雙豐收「人生贏家」的華麗轉身,一口氣看完,彷彿大夢一場,回過神來,如此得來全不費工夫,總覺得有某種失真,與《色慾都市》的寫實意義不可同日而語。

【神奇女俠1984.影評】逃不了續集必死魔咒 也救不了華納

一再延期的《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)終於在全球有限國家上映,中美是兩大票倉,可惜成績並不如意。原定於2020年夏天上映的《神奇女俠1984》仍然由首集導演派蒂.珍金斯執導,姬嘉鐸繼續飾演黛安娜.普斯(神奇女俠),基斯.派恩回歸,姬絲汀.慧則扮演神奇女俠的宿敵豹女。

導演選擇以1984年作為故事發生的時間背景,皆因她深受上世紀八十年代的電視劇《神奇女俠》影響,也認為這個時期美國國力鼎盛,文化思潮湧動,是一個令人難忘的年代。乘着美國影視界近年流行八十年代復古風,加上《怪奇物語》(Stranger Things)帶起的懷舊潮流,DC與華納影業可能希望影迷期待的《神奇女俠1984》逆市創造奇蹟。

【東京愛的故事.劇評】三十年後 再談一場世界第一的戀愛

1991年,日劇封神之作《東京愛的故事》(簡稱《東愛》)席捲亞洲,它開啟了日本「趨勢劇」(即以年輕班底拍攝、面向青年受眾的電視劇類別)的黃金時期,也是上世紀九十年代第一部單集收視率超過30%的作品。

時光飛逝,2020年,日本富士電視台和亞馬遜共同推出翻拍網劇《東愛》,新版完治、莉香、健一和里美分別由現年23歲的伊藤健太郎(前藝名健太郎)、26歲的石橋靜河、27歲的清原翔和22歲的E-girls成員石井杏奈飾演,在一片「經典難以超越」的輿論質疑中,同樣以不俗成績落下帷幕。

當年的高中生電視迷、現在的新版導演三木康一郎講述創作初衷:「進入令和之後,不知為何,想要翻拍《東愛》的心情愈發強烈。」的確,站在令和回望平成年月,世事滄桑,總有些傷感,「四人組」歷久彌新的愛情,也經歷了許多變與不變。

【整容液.影評】韓片通病 做作如整容

韓國動畫《整容液》宣傳強勁,儼然本周最有人氣的電影。這部動畫選自漫畫家吳城垈創作的網絡短篇系列漫畫《奇奇怪怪》,漫畫於2013年起在Webtoon連載,《整容液》是其中最受歡迎的系列,不少網友反映驚嚇程度極高。發行方一直強調,這部網漫人氣堪比《與神同行》,後者在香港上映時也確實風光無限,令很多影迷翹首以待。開畫首日錄得不俗上座率,在台灣更是拿下單周票房冠軍。在如今疲軟的影市,如此表現的作品不多。

