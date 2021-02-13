撰文： 香港01 最後更新日期： 2021-02-13 15:00

農曆新年幾天假期，有人會忙着拜年，有人則會趁這段時間好好在家休息，過一過悠閒時光。雖說香港人工時平均全球最高，天生「勞碌命」的打光仔應該會想好好睡覺補眠。除了睡覺，煲劇睇戲似乎是在家最佳活動。本文集合2020年至今《香港01》周報精選影評、劇評，一文睇清新年宅在家有咩好戲睇。

【隱秘的角落．劇評】網民封為年度神劇 拆解必看原因

今年6月16日開播的國產網劇《隱秘的角落》，可說一劇拯救了今年奄奄一息的中國影視圈。之後有超過50萬人在豆瓣打分，分數高企在9分上下，屬國產網劇罕有高分數。更重要的是成為社交平台上的話題，每天有朋友講及，然後與劇集相關的元素，從台詞、演員到外景都成為熱話，無疑屬今年現象級作品。

作為評論人，樂於談論《隱秘的角落》，是因為它是極少數單純從劇集製作來討論，已可滔滔不絕的作品。它的置景、空間、故事，以至演出，在中國影視水平而言都可說一等一。它起用了一批最好演技（哪怕不是最紅的，但現在各人卻可算成功成名了）的演員，觀眾很快就被演出感染入戲，再加上懸疑得當，一開場就把老人家推下山驚嚇一幕（拍得上當年韋家輝在《大時代》寫推一家人落街），及後每個角色私密世界漸漸鋪開，像拆散連環扣，層層逼出黑洞，特別引人入勝。

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【饑餓鬥室．影評】監獄困獸鬥 盡見驚世又警世哲理

由命名到宣傳，《饑餓鬥室》都強調「困獸鬥」驚慄殘殺元素，惟大家不應低估這齣原稱《The Platform》的電影，維基描述為「諷刺科幻電影」無疑更準確，筆者則更傾向稱之為驚世又警世的哲理大作。

過去困獸鬥驚慄片不少，經典如《恐懼鬥室》系列，今年還將上演第九集。若論血腥暴力，以至嘔心變態程度，《饑餓鬥室》誠然有所不及，cult片鐵粉或感失望。可是，這不代表本片驚慄氣氛差劣，無論劇情設定所涉張力，抑或故事節奏、色調配樂等，緊張氛圍均屬上乘，由頭到尾均沒冷場，包括很快入題。

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【大秦賦．劇評】與史不符口碑崩 朝代粉與網友展開罵戰

內地電視劇《大秦帝國》系列第四部、同時也是其最後一部作品《大秦賦》，於2020年12月起在中央電視台的黃金時段播出，但民眾觀看後的評價卻呈兩極化。雖然該劇的服裝、化妝和道具相當精細，士兵的盔甲幾乎如實還原兵馬俑的造型，但因為劇情、人物設定與台詞等多方面的不足，終究還是讓這部古裝歷史劇的口碑崩盤。

有趣的是，在網絡上出現抨擊「過度美化」秦朝歷史的聲浪下，也出現了「秦朝粉」集結護航的情況，《大秦賦》意外引發民眾對於秦朝印象的探討。

《大秦賦》劇情圍繞着中國歷史上首位皇帝秦始皇嬴政、秦相呂不韋與李斯等人，講述了秦國滅六國、統一天下的過程。該劇甫推出，便在中國知名影評網站豆瓣獲得8.9分的高分，但隨着劇情開始拖沓灌水、歷史劇演成宮鬥劇等原因，導致評分驟降。截至2020年12月31日，評分已降到5.8分，更有27%的民眾給予3星（最高5星）評價。

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【陽光兔仔兵．影評】二戰青春童話 善良的心終戰勝洗腦操控

《陽光兔仔兵》（JoJo Rabbit）拿下了2019年多倫多國際影展觀眾票選大獎，更順利進軍金球獎及奧斯卡，成為頒獎季口碑極佳的喜劇電影。導演泰格韋替替（Taika Waititi）改編Christine Leunens的原著小說《Caging Skies》，故事講十歲的德國男孩祖祖（盧文格芬戴維斯飾），極度迷戀希特拉，想讓自己生活的方方面面均以納粹信條指引。不曾想媽媽露絲（施嘉莉祖安遜飾）竟然在家私藏猶太少女，祖祖整個人生信念被顛覆，他在電影中要重新認識猶太人，也要重新認識自己的童年。

韋替替2007年在辛丹斯電影節嶄露頭角，2014年憑藉搞怪殭屍電影《低俗殭屍玩出征》廣受好評，後來甚至還發展出電視劇版本。漫威慧眼相中他執導《雷神3諸神黃昏》，不僅一舉改善了雷神系列電影的口碑，也使韋替替登上主流舞台，《陽光兔仔兵》在多個大獎備受肯定，導演儼然順利入屋。新片當中，韋替替親身上陣，扮演祖祖幻想出來的希特拉，形象笨拙，舉止荒唐愚笨，演技也不輸於導技。

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【摩天大樓．劇評】情節反轉 網民︰緊湊到可忽視Angelababy存在

內地影視的網劇江湖今年一反常態，走出家長里短，大興懸疑題材。前有愛奇藝「迷霧劇場」的開山之作、掀起收視風暴的《隱秘的角落》，後有騰訊不甘示弱，以改編自台灣作家陳雪同名小說的《摩天大樓》迎頭趕上，再賺一波眼球。

乍看之下，女主角Angelababy顯然是最大的賣點，素來飽受演技爭論的她，被編劇直接調侃，「上來就是一個屍體」，言下之意，篇幅甚少，無礙觀瞻，然而，就在她的哭戲和演技，以及那張過度精緻的臉頻頻引發熱議之際，有人讚美：「劇情緊湊到可以忽視她的存在」；也有人致歉：「與導演的立意相比，自己對演員的抗拒太狹隘了」。

一口氣看畢16集，驚嘆地發現，正如《隱秘的角落》圍繞殺人犯與三個小孩間的貓鼠遊戲，關照青少年原生家庭與心理成長，《摩天大樓》裏以Angelababy「這具屍體」為核心的住戶們，你方唱罷我登場，透過眼花繚亂的線索和供述，呈現了一幕幕當代女性生存現狀的剪影，也上演了一場女性命運共同體的救贖之路。

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【我在時間盡頭等你．影評】原著感動絕倫 遺憾失諸交臂

《我在時間盡頭等你》是齣催淚愛情片，入場前宜準備紙巾。須注意，這跟廉價的催淚片不同，非靠一時的場面、音樂，以至生離死別帶動。本片帶來的感動絕對貨真價實，由次數到種類且不一而足，甚而未到高潮喊位，淚水已止不住滾滾落下。

感動來源眾多，本片則依靠「特別的事」，來製造「特別的人」與「特別的關係」；由此衍生的愛情故事，在華語電影中誠很新穎，可惜片中保留不少老套橋段，初看之下難免使人氣結。畢竟，導演姚婷婷年僅30餘歲，本片亦是她的第二齣電影而已，故不少微觀處理都待改善。尚幸，改編自同名小說的原著大橋，卻成功拯救了她，觀乎宏觀劇本鋪排堪稱妙絕，不論劇力抑或言志都入木三分。

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【艾蜜莉在巴黎．劇評】看似奮鬥羅曼史 實為四不像狂想曲

疫情反覆、各國封關、社交距離、檢疫限令，在全球觀眾困坐愁城的第十個月，市場嗅覺敏銳的Netflix趁勢推出由《色慾都市》（Sex and the City）製作人達倫史塔（Darren Star）打造、「荷里活甜心」之稱的莉莉歌蓮絲（Lily Collins）主演的劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris），既貢獻了埃菲爾鐵塔、香榭麗舍大道等格調十足的異域風光，一解旅行無期之惆悵，而俊男靚女的陣容、時尚精緻的穿搭、法國男女特有的慵懶與性感，又足以讓觀眾大啖「視覺冰淇淋」。

這齣全長十集，每集30分鐘的輕鬆小品，堪稱是艾蜜莉從處處碰壁的職場小薯到事業愛情雙豐收「人生贏家」的華麗轉身，一口氣看完，彷彿大夢一場，回過神來，如此得來全不費工夫，總覺得有某種失真，與《色慾都市》的寫實意義不可同日而語。

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【神奇女俠1984．影評】逃不了續集必死魔咒 也救不了華納

一再延期的《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）終於在全球有限國家上映，中美是兩大票倉，可惜成績並不如意。原定於2020年夏天上映的《神奇女俠1984》仍然由首集導演派蒂．珍金斯執導，姬嘉鐸繼續飾演黛安娜．普斯（神奇女俠），基斯．派恩回歸，姬絲汀．慧則扮演神奇女俠的宿敵豹女。

導演選擇以1984年作為故事發生的時間背景，皆因她深受上世紀八十年代的電視劇《神奇女俠》影響，也認為這個時期美國國力鼎盛，文化思潮湧動，是一個令人難忘的年代。乘着美國影視界近年流行八十年代復古風，加上《怪奇物語》（Stranger Things）帶起的懷舊潮流，DC與華納影業可能希望影迷期待的《神奇女俠1984》逆市創造奇蹟。

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【東京愛的故事．劇評】三十年後 再談一場世界第一的戀愛

1991年，日劇封神之作《東京愛的故事》（簡稱《東愛》）席捲亞洲，它開啟了日本「趨勢劇」（即以年輕班底拍攝、面向青年受眾的電視劇類別）的黃金時期，也是上世紀九十年代第一部單集收視率超過30%的作品。

時光飛逝，2020年，日本富士電視台和亞馬遜共同推出翻拍網劇《東愛》，新版完治、莉香、健一和里美分別由現年23歲的伊藤健太郎（前藝名健太郎）、26歲的石橋靜河、27歲的清原翔和22歲的E-girls成員石井杏奈飾演，在一片「經典難以超越」的輿論質疑中，同樣以不俗成績落下帷幕。

當年的高中生電視迷、現在的新版導演三木康一郎講述創作初衷：「進入令和之後，不知為何，想要翻拍《東愛》的心情愈發強烈。」的確，站在令和回望平成年月，世事滄桑，總有些傷感，「四人組」歷久彌新的愛情，也經歷了許多變與不變。

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【整容液．影評】韓片通病 做作如整容

韓國動畫《整容液》宣傳強勁，儼然本周最有人氣的電影。這部動畫選自漫畫家吳城垈創作的網絡短篇系列漫畫《奇奇怪怪》，漫畫於2013年起在Webtoon連載，《整容液》是其中最受歡迎的系列，不少網友反映驚嚇程度極高。發行方一直強調，這部網漫人氣堪比《與神同行》，後者在香港上映時也確實風光無限，令很多影迷翹首以待。開畫首日錄得不俗上座率，在台灣更是拿下單周票房冠軍。在如今疲軟的影市，如此表現的作品不多。

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