財政預算案2021｜全民劃一派錢是分配不公的「懶政」

撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-02-18 11:20

《財政預算案》下周三（24日）發表，社會普遍關注財政司司長陳茂波會否再次「全民派錢」。民主黨前立法會議員鄺俊宇對此尤為積極，自去年底開始發起「促請財政司全民回水一萬五」的聯署行動，每隔數天便在社交媒體藉著不同議題要求當局派錢，日前接受《香港01》專訪更是舊調重彈。其實，《香港01》早已不厭其煩地指出，特區政府絕對有責任幫助貧苦大眾，但「全民派錢」只會深化分配不公，想不到竟然還有政客視之為紓解民困的唯一方法，這實在令人無奈。

鄺俊宇日前接受《香港01》訪問時，仍舊搬出那套「別無選擇」論調，認為在新冠肺炎打擊香港經濟導致百業蕭條之際，唯有「全民派錢」才是最「直接、快捷、方便」扶持市民的方法，而目前政府坐擁8,000億元巨額儲備，相信仍有財力承擔。他又把「無錢開放」和「投資未來」放在二元對立的位置，直指市民無錢開飯，「談何投資一些虛無的未來？」他亦批評，政府過去十年基建工程嚴重超支過千億元，「倒不如分錢了事，好過倒錢落海。」

乍聽之下，「全民派錢」看似有理，但仍舊是不成理由。

鄺俊宇批評，政府過去十年基建工程嚴重超支過千億元，「倒不如分錢了事，好過倒錢落海。」（資料圖片／張浩維攝）

第一，民生困局主要源自結構矛盾，不管有沒有新冠肺炎，基層始終存在，而特區政府最應該做的，短期之內固然要精準扶貧，長遠而言更加要透過社會改革幫助他們脫貧，但包括鄺俊宇在內的香港民主黨黨員，近年不管香港是順境逆境，每逢《財政預算案》前夕就疾呼當局「全民派錢」，明顯看不到問題所在，甚至縱容這種貧富所得劃一的分配不公。當前失業率已創下16年新高，設立「失業援助金」，不是比「全民派錢」更能幫助有需要市民嗎？

第二，「投資未來」與「無錢開飯」並非對立，政府既要救市民於水深火熱，又要提出政策長遠地化解香港的深層次矛盾。派錢或許是「及時雨」，能一解基層的燃眉之急，但並非「精準扶貧」；長遠而言，這種政策又延續了香港長久以來的資源分配不均的問題。當恆指重上三萬點，股市一片暢旺之際，低下階層卻無法享受到金融市場的發展成果，派錢於有產階級只會變成他們「股本」，這只會持續深化貧富懸殊，亦無法彰顯分配正義。

而政府的財政預算案，正是需要使各階層都能享受到社會經濟發展成果，不讓任何一方成為其餘階層成功的犧牲品或踏腳石，比如在一次分配（即按市場效率原則分配）中，企業為僱員提供合理的工資待遇，又在二次分配中，通過政策的介入調整社會資源分配制度，設立社會福利政策，保障不同階層的生活質素。而「全民派錢」等一次性措施看似慷慨解囊，但實際上，由於富者的處境本來就比貧者優越，變相導致富者越富，貧者越貧。

政府理應制定法規，釐清承建商的權責，想法設防地降低工程超支和延期的可能性，而非要納稅人代為賣單。圖為港鐵沙中線土瓜灣站工程。（資料圖片／余俊亮攝）

第三，鄺俊宇把基建超支的問題與「全民派錢」的不合理性混為一談，實際上是暗指政府的「庸碌無能」，不能提出有利於民生的政策方案，解決社會深層次矛盾。但「一事歸一事」，各基建合共過千億的超支背後所指向的是政府撥款與工程延期的問題，政府理應制定法規，釐清承建商的權責，想法設防地降低工程超支和延期的可能性，而非要納稅人代為賣單。而作為政客更不應「將錯就錯」，在質疑政府不能用得其所時，又反過來倡議加深貧富差距、「分配不公」、「窮富劃一」的方案。

雖然「全民回水」政策倡議能夠獲得市民支持，但在燃眉之際，政客更需要建議政府做好「財富再分配」、提出更有效的「精準扶貧」政策。如果只求以「雨露均霑」的方式討好選民，只會深化矛盾、製造階級衝突，根本無從解決香港的核心問題。