撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-02-22 17:53

近期「北水南下」引爆了港股牛市。自今年初以來，截至農曆新年前夕，通過港股通淨流入香港股市的「北水」（內地資金）超過3,800億港元，相當於去年全年規模的一半以上。在南下資金的推動下，今年恒生指數的漲幅已經超過10%，順利突破三萬點大關。市場為何鍾情於港股？本輪上漲行情又能持續多久？

隨着每日逾百億港元的北水淨流入，南下資金的活躍程度不斷上升，成為恒生指數震盪上行的關鍵因素。國泰君安證券的研究顯示，自2020年12月下旬以來，北水在港交所的單日成交額已經達到800億港元以上，佔港交所總體成交額的比重也從此前的不足20%上升至30%左右。

已經站穩三萬點的恒生指數有充足的潛力繼續上攻。（視覺中國）

多年以來，「估值偏低」一直是港股市場的一個標籤。這主要是因為港股充斥着國際和本地的沉澱性資金，市場交投不活躍。在很長一段時間內，「估值偏低」的香港股市並未能吸引更多資金流入，遲遲不上漲的股價反而令資本望而生畏。

北水南下發掘價值窪地

然而，自2014年港股通開通以來，愈來愈多內地資金開始着眼港股市場。尤其在2020年全球貨幣政策趨向寬鬆的大環境下，內地資金的風險偏好不斷上升，北水加速佈局港股。2020年，通過港股通渠道淨流入香港股市的北水達到6,721億港元，規模超過2017至2019年三年之和。

公募基金佈局港股

在北水南下的過程中，內地的公募基金扮演的角色愈來愈重要。據粵開證券統計，目前市場共有1,693隻基金可通過滬深港通投資港股，其中股票型307隻，混合型1,289隻，整體規模達到25,857億元人民幣。

港股通的效力愈見明顯，目前有上千隻基金可以通過滬深港通投資港股。（江智騫攝）

香港股市之所以愈來愈吸引內地機構投資者，是因為代表着未來的新經濟股票佔港股總市值的比例愈來愈大。金融數據和分析工具服務商Wind的數據顯示，2020年，新經濟公司集資的金額規模已佔港交所該年集資總規模的60%以上，截至2020年12月，新經濟公司佔港交所上市公司總市值比例已高達29%。

港股日益新經濟化

香港股市之所以愈來愈吸引內地機構投資者，是因為代表着未來的新經濟股票佔港股總市值的比例愈來愈大。金融數據和分析工具服務商Wind的數據顯示，2020年，新經濟公司集資的金額規模已佔港交所該年集資總規模的60%以上，截至2020年12月，新經濟公司佔港交所上市公司總市值比例已高達29%。

快手正式掛牌港交所上市，未來有望納入恆生指數。（網易財經）

稀缺資產吸引力強

在恒生指數的調整過程中，新經濟股票的權重正在不斷增大。目前，恒生指數權重佔比超過5%的七隻股票中，有三隻都屬於新經濟股票，新經濟股票在恒生指數中的佔比已經超過30%。而更多的股票在未來也有機會加入恒生指數，例如，互聯網短視頻企業快手科技、電子煙製造企業斯摩爾國際和新興消費企業泡泡瑪特等。

港股具備的這些稀缺資源正在不斷增加對內地資本乃至全球資本的吸引力。被長期低估的港股或將因此迎來一輪延續時間較長的估值修復行情，而已經站穩三萬點的恒生指數也有充足的潛力繼續上攻。

上文節錄自第253期《香港01》周報（2021年2月22日）《北水力挺港股 恆指站穩三萬點》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

253期《香港01》周報精選內容：

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