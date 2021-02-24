愛國者治港．解讀｜香港缺乏胸懷「國之大者」的管治者？

撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-02-24 20:38

全國港澳研究會於2月22日舉行題為《完善「一國兩制」制度體系，落實「愛國者治港」根本原則》網上專題研討會，由國務院港澳辦主任夏寶龍擔任主講嘉賓，為「愛國者治港」原則定調。有份出席研討會的全國港澳研究會會員、「就是敢言」執行主席陳曉鋒接受《香港01》訪問時重申，夏寶龍提到的「愛國者治港」只是香港各級管治者的「最底標準」和最基本的政治倫理，惟現時公務團隊缺乏「共同抱負」，而香港亦缺乏胸懷「國之大者」的管治者，恐怕難以建立良好管治，而鑑於政治人才不足，政府還須多重並舉地培養和吸納人才。

夏寶龍提「精誠團結」

反映中央不滿公務員？

陳曉鋒解讀夏寶龍發言時，特別提到「管治特區者」的兩項要求，「胸懷『國之大者』」和「精誠團結」。他認為所謂「胸懷『國之大者』」，就是兼具國際、內地和香港三種視野，從國際大都會、中國特別行政區，香港人家園等多重定位中，看清香港未來的發展出路；若要達到這個目標，必須有宏觀、有歷史深度的政治人才，惟現時「香港無政治人才」。

陳曉鋒直言，香港現時「無政治人才」。（資料圖片／李澤彤攝）

至於夏寶龍談及「精誠團結」，他認為這反映中央對香港公務員團隊的不滿，「予人『一盤散沙』的感覺，不團結、亦缺乏『共同理想和目標』。」儘管在營商環境之中，香港公務員總能保持高效和廉潔，但一牽涉到政治問題，「變成IQ 0分」，缺乏處理政治問題的「公共管治素養」能力，難以建立良好管治。

陳曉鋒因而建議香港政府必須多重並舉，設立制度吸納並培養更多政治人才。

多重並舉地培養和吸納政治人才

第一，設立青年政治人才庫，讓有志從事公共事務的青年能一展所長，培養、儲蓄未來特區政府的人才庫，「這與內地的後備干部相若」，能更好地吸收具有國際、內地經驗的管治人才，確保香港長遠有足夠的政治人才。

第二，港府亦須完善政治「旋轉門」制度，提高「高層人才自由流通」，也就是從大學、智庫、企業、社團中，吸納專業人才進入問責團隊或擔任公職，待其卸任後，又可靈活回到高校、智庫教書和做研究，以實際的管治經驗教育下一代的青年政府人才。

陳曉鋒認為，夏寶龍談及「精誠團結」，反映中央對香港公務員團隊的不滿。（資料圖片／羅君豪攝）

第三，香港政府應與國際組織、內地政府建立官員交流和「掛職」制度。他指出所謂的「掛職」，其實是指內地市級的官員會調遷到中央部門交流、鍛鍊一段時間，從而以更宏觀地理解政策和國情，並對比不同城市的政策措施和實際情況，藉此擴闊官員的管治視野，培養宏觀思維和管治能力。而香港政府可以倣效這種模式，與國際組織、內地政府建立相應的制度，以體驗式的方法，培養更多香港的政治人才和「公共管治素養」能力。