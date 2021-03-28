撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-03-28 17:00

每年奧斯卡都會有一兩部英國電影以黑馬姿態跑出，今年一定是《爸爸可否不要老》（The Father）。自從在辛丹斯影展首映以來，這部電影在全世界都好評如潮。皆因無論是題材、演員陣容及幕後班底，《爸爸可否不要老》都佔盡先機。

《爸爸可否不要老》它不再拘泥於傳統意義上的養老故事，從陳舊俗套的內容，蛻變成一次特別的觀影體驗。

導演科倫薩拉（Florian Zeller）是法國小說家及劇作家，他的首部劇情長片《爸爸可否不要老》根據其舞台劇改編。《衛報》讚揚他是新時代最讓人激賞的劇作家。影帝安東尼鶴健士與影后奧莉花高雯在電影版中擔綱演出，兩人的演技幾乎從未讓人失望。

《爸爸可否不要老》的故事情節貼近普通人生活，獨居的父親患上認知障礙症，卻又生性倔強，不願接受女兒安排的一切協助和照顧，更不願請看護，拒絕入住老人院。隨時日過去，父親的病情愈加嚴重，女兒也陷入兩難境地。在不同國度及文化下，這故事都能讓觀眾感同身受，所以電影還未正式上映，本地名人已經紛紛背書。

導演的才華名不虛傳，他使用了非常多的戲劇手法，令熟知人情世故的觀眾沉醉其中。導演最主要的手段，是讓父親作為這部電影的主視角，觀眾在銀幕上看到的第一視角，即是父親所見所感的生活日常……（節錄）

上文節錄自第257期《香港01》周報（2021年3月22日）《《爸爸可否不要老》懸疑佈局 道盡認知障礙者日常》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

257期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】 動一場特區治理大手術 從清除「房地產癌」開始

把握疫下契機 推動醫療科技產業化

電動車十年目標僅達一成 暴露政府三大施政弊端

香港開埠180年 回溯時代變遷

植物奶經濟來了？ 素食與環保趨勢夾擊美國奶農

山客爆林踩線 山野不復原貌 行山風氣熾熱 新手湧現垃圾遍野