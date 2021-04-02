撰文： 羅榮輝 最後更新日期： 2021-04-02 10:00

不少以相片作招徠的社交媒體平台都具有各式各樣的評分功能。相片的讚好數量從來都是「美」的指標，也是最直接實在的回應。看着看着，你會漸漸了解如何演繹一張「好」相片，獲得更多讚好。然後你也會試着運用這條公式去調整你的相片，以此取悅觀眾。

在廣袤的網絡世界，以相片招徠的社交媒體紛呈，互相追蹤、彼此點讚成為網絡社交禮儀，但有多少留住自然風光的相片，擁有衝擊人心的力量？（李澤彤攝）

這些社交平台的確很了解每個用家的口味。即使明知道天天被監視、被餵食，我也會下意識地時不時打開程式。拍得美的相片我會讚好，有些不怎麼好看的，我也一樣給讚。因為互相追蹤，彼此讚好，大抵是應有的網絡社交禮儀。

曾幾何時，我發相時都會費盡心思，撰寫一堆看似饒富深意，實則內容虛浮的詞句。偶爾也會反問自己是否無病呻吟，但是，輕輕掙扎一下以後，還是會隨波逐流，依樣提供沒營養的內容。

最叫人失意的莫過於隨手亂攝的相片，有時比認真拍的還要好看。（張浩維攝）

社交媒體上的相片繁多，出色的相片也不少，但是，時日遠去，每一張相片的輪廓日趨模糊，內容不再鮮明。大概，這麼一個工具，說到底，不過是一種娛樂，一種消遣；作為這件工具內容核心的相片，其價值又在哪裏？（節錄）

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《回應時代的山野風光》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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