撰文： 黃舜煬 最後更新日期： 2021-03-29 19:40

全國人大會議早前審議「建立香港特色民主選舉制度」草案期間，香港法院正在審理47名因去年參加「35＋初選」而被控串謀顛覆國家政權罪名的泛民人士。停滯不前的政改進程突然迎來重大變化，但昔日力爭普選的一眾政客，可能再也沒法實踐從政理念。民主黨徘徊在棄選立法會的念想中，公民黨也面對「退黨潮」和解散壓力，一些仍然有志服務市民的政治素人則在地區工作中掙扎，務求留守至最後一秒。反修例風波過後，中央先是制訂《港區國安法》，再重塑「愛國者治港」從政規則，屢受挫敗的民主派究竟何去何從？ 【泛民出路系列 四之二】

承接上文：泛民出路 ‧ 一｜中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？

民主黨中委兼港島東區區議員蘇逸恒指，黨內就參選立法會與否未有共識，但他個人認為，如果「政黨」不參與選舉，轉型為「壓力團體」，也只是「樂觀」的想法，悲觀地看，「一個政黨如果沒有利用價值，那怎樣做壓力團體？我看不到（民主黨）有變成壓力團體的空間。」他表示，只要立法會還有政治空間，那民主黨就應該參選，惟政治底線不在於「政治花瓶」，而是「無下限地」爭取提名資格，比如向（工聯會）吳秋北爭取立法會參選提名，他笑言，「就算他（吳秋北）願意給，但大家都難做。」

中央認為，之所以積極主導香港選舉制度改革，正是因為過去香港的社會風氣、議會生態、行政和立法關係皆出現問題，社會深層次問題積習，激發本土分離主義抬頭。香港社會的經濟、民生未見改善，而議會內部嚴重撕裂，不論「黃、藍」黨派皆有激進化的趨向。對既有制度失去信心，中央難免失去耐性，故藉「去政治化」的改革，重塑務實議政的政治生態。

民主派與建制派應重新思考，在新的遊戲規劃下放棄敵我矛盾，令立法會重回正軌，避免進一步激進化。（資料圖片）

不走違法路線 兼顧民主民生

未來各個政黨要「重新出發」、參與政治，其核心要義，無疑是要帶領社會重建「陸港互信」。蘇逸恒認為，過去「比例代表制」的全面實施，雖然能夠保障少數聲音進入議會，但同樣會令極端主義抬頭，同時，政黨為了爭取「某一部份」的選票，容易被民粹牽着走，影響整個議會議政的走向；未來改行「雙議席單票制」，制度能容納的黨派有限，議會討論或會回歸「溫和理性」，「那隨着政治制度轉變，中央政府會否按照其（普選）承諾去做，慢慢放寬，令泛民有更多的從政空間？」

「最重要是知道自己的方向和初衷，我經常說韜光養晦、不忘初心，砥礪前行。」蘇逸恒說。其實一直以來，民主黨的「初心」都很清晰，不走違法路線，利用體制內的空間，盡可能為香港人爭取最大的民主和自由，同時亦兼顧民生工作。他認為，未來要「守住」這點，承認「一國兩制」，承認中華人民共和國，「而不是走偏、走向其他地方。」

「以前愛國者的界線很模糊，現在中央劃清了界線，知道『言論自由』之後會有什麼後果。」蘇逸恒坦言，根據夏寶龍發言中的「愛國者」定義，他看不到有民主黨人不符合相關標準，遺憾個別人士被捕，或與他們過去一直未有注意內地的「提示」和「警告」有關，未來推動設立「內地及政制事務專責委員會」，正是希望明晰這些政治底線，為黨提供參考意見，盡量避免不必要地觸犯中央紅線。

當議會生態恢復正常、陸港逐漸重建互信，香港能否走回「普選」的道路實在難以預料，但作為政黨之一的民主黨，並不是要陪社會懷憂喪志，「而是要帶領市民在絕望中尋找希望，而現時並非不見希望，多艱難的路都要去走。而過去民主黨亦不乏被外間抨擊，但必須要堅持初心，而不是因為『一時之氣』和面子，便放棄前路。」他認為這並非政黨所為。

畢竟，即使面對再大困局，市民可以陷入情緒，可以不知所措，但從政者萬萬不能！

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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中央重塑從政規則 泛民政黨何去何從？

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