撰文： 劉莉 最後更新日期： 2021-04-05 17:32

「沉睡數千年，一醒驚天下。」一場正在四川廣漢市三星堆進行的考古發掘行動，是考古界一直所期待的，也已令整個網絡熱搜為之沸騰。 1929年春，家住四川紅原縣月亮灣附近的農民燕道誠父子在淘浚小溪時發現大批玉器，從而揭開了三星堆考古的序幕。自1934年以來，該處共進行了37次考古發掘。1986年，三星堆1號和2號祭祀坑成為震驚世界的大發現，許多出土器物文明程度極高。今年，考古工作者在該遺址新發掘了六座祭祀坑，再次震驚世人。3月20日以來，三星堆的最新發現每一次「亮相」都牽動着各大媒體，並引起社交網絡關注，目前已出土金面具殘片、巨青銅面具、鳥型金飾片、青銅神樹、精美牙雕殘件等重要文物500餘件，更多國寶級重器將陸續出土。

專家預測，此次將是三星堆祭祀區的一次重要發掘，出土的文物可媲美1、2號坑，並且還將有此前不曾出現過的器物。從官方公布的細節看，三星堆新出土黃金面具近300克，如此體量有可能成為中國早期文明考古發現的最大黃金面具和最重金器；青銅縱目面具等出土文物因造型誇張，甚至讓不少網友懷疑三星堆是外星文明；祭祀坑首次發現絲綢朽化後的殘留物，並在樣土檢測中多次發現絲綢蛋白，證明三千多年前的三星堆王國已開始使用絲綢，而五千多年前的仰韶時代，中原先民已經學會用蠶絲織物，蜀地三星堆此次發現了絲，是否意味着當時與中原之間已存在「絲綢之路」，亦引發了廣泛討論。

2021年四川省三星堆遺址中挖掘出的巨大金面具殘片。（微信@國家文物局）

最新發現為何令舉世矚目

三星堆遺址東距四川廣漢市七公里，南距成都約40公里，因當地有三個起伏相連的黃土堆而得名，有「三星伴月」之稱，是中國重點文物保護古蹟。

1986年於中國考古工作者而言，是成果豐碩的考古大年，廣漢三星堆1號和2號祭祀坑成為震驚世界的考古大發現。在這一年的3至6月，四川大學考古系、四川省文物考古研究所、三星堆工作站組織過一次大規模的發掘行動，考古揭露面積達1,325平方米，為歷年之最。但在這次本有所期待的聯合發掘中，考古工作者並未找到祭祀坑，反倒是在同年7月18日，三星堆當地的磚廠工人在取土做磚坯時，無意間取得歷史性的考古突破。

2018年11月13日，在重慶三峽博物館展出的戴金面罩銅人頭像。該文物屬於商代，由三星堆遺址2號坑出土，系四川廣漢三星堆博物館藏。（視覺中國）

以此為契機，中國考古工作者連續發現兩個古蜀人的祭祀坑，發掘出許多世所罕見的青銅器、玉石器、金器，出土了金杖、青銅立人像、青銅神樹、青銅縱目面具、玉邊璋、玉牙璋等國寶級文物，以及青銅獸面具、黃金面罩、青銅太陽輪、跪坐人像、青銅人身形器、青銅大鳥頭等珍貴文物。

上文節錄自第258期《香港01》周報（2021年3月29日）《三星堆新發現六座祭祀坑 科技考古刷新人類認知》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

258期《香港01》周報精選內容：

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