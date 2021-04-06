撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-04-06 18:00

「公務員團隊及制度要改革。」這是過去多個月來，建制派大力鼓吹及不少市民認同的看法。當然，提議背後，是善意的督促，還是政治上的「找替身」，絕對值得商榷。

香港的公務員制度行之多年，一直被譽為世上最「乾淨」及高素質的行政骨幹。歷屆政府問責團隊及高官中，有不少皆是公務員團隊出身。作為港英時期遺留下來的一個「歷史遺迹」，公務員在選拔及晉升的過程中，均需經過重重篩選及考驗，不少成績優異、學術背景良好者皆投身「官場」，效忠香港及港人。香港公僕的優良傳統及既有程序之「行穩致遠」，本應是一個無庸置疑的優勢。

特區政府去年12月在政府總部舉行公務員宣誓儀式，由特首林鄭月娥作見證。（資料圖片）

過去二十年來的特區施政問題，也不應完全怪責公務員團隊。建制派以「中央」為擋箭牌、地產商及經濟權貴與政客千絲萬縷、行政團隊缺乏執政經驗及未能準確把握政治倫理，這些都是香港管治的一籃子深層次問題。若將造成如今香港境況的責任單純地推卸在公務員身上，不但是對他們不公，更是對港人不義。儘管如此，我們不能再以1997年的眼光，看2021年的香港政治。波詭雲譎的國際形勢、勢在必行的陸港融合、多年以來社經不平等、管治與民眾脫節……種種問題反映出香港要改革、要變，而其官僚公僕首先要變。但變的原因不應只是為了「政治正確」、糾正意識形態上的「歪風」，而是為了港人福祉，在「一國」之下重振能夠讓港人自豪的專業服務精神。以下有五點建議，詳細內容請閱讀《香港01》周報電子刊全文：

一、賞罰分明 升遷及薪酬機制亟需改革

二、去蕪存菁 過火官僚主義對港構成危機

三、家國情懷 愛國不是盲「愛國」、盲「表態」

四、人才培育 論「旋轉門」與賢能輸入

五、問責行政 本應分工，相煎何太急？

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《五點建議重振專業服務精神 改革公務員團隊 培養治理賢才》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】對選舉改革的積極反思 把港人治港落到實處

「忠誠的廢物」只是善意鞭策 對話田飛龍：「一國兩制」正在換個活法

蘇州過後無艇搭 被忽略的首份白皮書和習近平勸告

「農業園」能否成為香港農業救命草？

歐洲疫情爆發一年 歷程峰迴路轉 後續仍難預料

媒體電子轉型的存亡之秋：在網絡世界中尋覓新聞價值

《民法典》實施之後 說好的「新時代女性」來了嗎？