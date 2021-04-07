撰文： 吳婷 最後更新日期： 2021-04-08 09:39

九七前後，香港是內地仰望的對象，是「會下金蛋的鵝」，代表着現代、文明與法治，鄧小平承諾回歸之後「馬照跑、舞照跳」，香港維持現有制度和生活方式五十年不變，以保障香港的高度自治權。

經過二十四年，抽象層面卻是北京愈來愈不信任香港，於是只能愈來愈加強全面管治權；而具象層面則是陸續出台《港版國安法》、關於立法會議員資格問題的決定、改革香港選舉制度，是為全國人大常委會委員長栗戰書所說的一套法律「組合拳」。

一開始便出現誤判

港人可以繼續將罪責歸於特區政府的無能，進而將矛頭對準千里之外的北京，這是很直接且容易在心理層面獲得滿足感和共鳴的做法。香港過去二十四年裏經歷的種種，特區政府的治理效能確實存在很大問題，以至於土地、住屋等問題愈發積重難返，這一次選舉制度改革的決定中，遂將「切實提高香港特別行政區治理效能」放在了正文第一條。

至於北京，創設特別行政區、建立特別行政區制度的權力在中央，也的確難辭其咎，就像我們之前一貫強調的，過去「河水不犯井水」的治港思路本身就存在很大的問題，香港的發展與繁榮也一再掩蓋了深層次結構性矛盾。香港主權回歸並不是問題的結束，反而是如何有效管治等更為關鍵的一系列問題的開始，以為香港回歸了就萬事大吉，從一開始就埋下了很大的風險和隱患。

2015年6月18日，全國人大常委所作「8．31」決定在香港被否決，香港回歸以來最接近雙普選目標的進程戛然而止，誰該為這一結果負責？在北京看來，香港的歷史拐點無疑是反對派給耽誤了，反對派應該負主要責任，中央對香港的「政改五部曲」這條路一直在，隨時可以重啟，繼續把路修完，關鍵在於香港怎麼選；而在反對派和不少港人看來，「8．31」政改框架所規範的雙普選，距離港人所希冀的「真普選」相去甚遠，不要也罷。

上文節錄自第259期《香港01》周報（2021年4月6日）《蘇州過後無艇搭 被忽略的首份白皮書和習近平講話》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

259期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】對選舉改革的積極反思 把港人治港落到實處

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蘇州過後無艇搭 被忽略的首份白皮書和習近平勸告

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