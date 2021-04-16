撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-04-16 22:30

BBC出品的劇集皆屬精品，電影就有參差，但每年總有一兩部獲得輿論界一致好評，並殺入各大頒獎禮。今年贏盡口碑的佳作是祖狄羅（Jude Law）領銜主演的《上流假丈》（The Nest）。可惜的是，在備戰奧斯卡時，這部電影卻被備受忽略。

《上流假丈》的背景設定在上世紀八十年代，企業家羅利（祖狄羅飾）一家四口住在紐約，小有成就，其樂融融。他卻突然動念：回家鄉倫敦發展事業。說服家人之後，他大手筆租下豪華的英國莊園居住，讓子女入讀名校，還為妻子買來一匹馬。誰想到他的事業並未如預期那樣一飛沖天，反而令一家人的關係出現了裂痕。

導演一步一步暴露出家庭成員的不安和心結，但不會讓觀眾覺得電影在講千篇一律的家庭故事，因為他們不是故事中的棋子，其面目和性格呼之欲出，而且各自擁有自己的生命。更難能可貴是電影中每一個看似不經意的細節，最後都會有下文。

祖狄羅在電影中反覆詰問，究竟自己想要什麼？為什麼要強行將自己推向浮華的生活。劇本並沒有從形而上的人性角度去解答，反而是讓男女主角在吵鬧時講出其家庭角色和隱忍。壓制慾望可以換取短暫的和平，但人終究是無法抵抗慾望。

電影赤祼裸地揭示人們心底的慾望與不可控制的社會氛圍，見證了脆弱的家庭如何分崩離析。（電影劇照）

導演善於呈現那沉重的壓抑，看的人很難置身事外，因為每個人最瘋狂的可能都在大銀幕上出現了——沒人敢說自己沒有慾望，也沒人敢說自己能在瞬息萬變的社會氣候中倖存下來。電影帶來的最大警號，大概是讓我們覺醒，別心存僥倖，也別太自以為是…………（節錄）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《《上流假丈》曖昧壓抑的隱忍慾望》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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