撰文： 石中堅 最後更新日期： 2021-04-12 15:05

政府一直有意在新界北部沙嶺興建一座「超級殯葬城」，似乎符合「市區要發展、郊區便要置放龕場等設施」的潛台詞，但該計劃近期卻引起不少爭議。 建制派最近有聲音認為，沙嶺不應繼續興建「殯葬城」，更有議員表示，當初構思計劃時還未有大灣區規劃，現在有了，便不應繼續興建。須知道，立法會於2013年1月初通過撥款興建沙嶺殯葬城，而發表上述言論者，其實當時便應當一早察覺到—作為國家整體發展藍圖重中之重的經濟特區，深圳又豈會是池中物？就算是沒有大灣區規劃，包括大部份建制派在內的立法會議員，當時便應該以最基本的政治常識處理是次事項，而不是後知後覺、發馬後炮。

退一步來說，新界北部向來是「兵家必爭」之地—不是因為政府或地產商具備發展該地區的願景，而是因為該處土地空置荒廢，這背後反映出國家希望香港能把握機會參與區內整體發展，與港府的不思進取、故步自封，正好互相衝突。

沙嶺「殯葬城」埋葬的，只會是深圳人對港人的好感。圖前為「殯葬城」的位置，後為深圳羅湖區。（鄭子峰攝）

與深圳（尤其是南山區）蓬勃發展相比，後海灣到沙頭角整條「北部邊境禁區」時至今日仍亟待開發，在寸金尺土的香港，該處更是一大「資源墳墓」。好好的邊境不用作房屋和商業發展，卻計劃花十多年時間、斥巨資去興建一座海中心的島，箇中反映出本港施政階層與港人之間存在一道難以踰越的鴻溝—那便是，缺少了貼地的管治思維。

新界北部發展為何如此失敗，並不用我們再度深究—因為一直以來，已有不少聲音指出了當中的施政或行政失誤，以至監管及規劃的不力。反而，我們更應當思考在這前提下，該如何向前進發，推動為民為港的實惠土地政策。

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《從殯葬城看城市規劃 論新界北部與香港未來發展》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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