撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-04-13 19:01

回望去年5月，韓國總統文在寅因抗疫政績突出，率進步陣營橫掃國會選舉，意氣風發放眼「二十年執政」。但不到一年，攻守之勢大翻轉，由於執政黨「共同民主黨」管控房價失敗和炒地醜聞發酵，在上周三（4月7日）的補選中，去年在國會選舉落敗或先行退選的兩位保守派候選人分別以18.3個百分點和28.5個百分點的巨大優勢拿下首爾和釜山兩座重鎮，造成政壇震盪。「共同民主黨」領導班子不得不總辭謝罪，文在寅也表示將嚴肅接受國民問責。由於韓國明年3月將迎來總統大選，四年前承繼進步派厚望當選、在社會公義和南北韓問題皆頗有建樹的文在寅，該如何避免手中的火炬因自己卸任而熄滅？

事實上，外界對執政黨的慘敗早有預感。在首爾房價於疫情「放水」和屢起反作用的政府調控措施下猛漲之際，去年年中曾享「抗疫民望紅利」的文在寅政府支持率持續下跌。今年3月，公職人員被揭集體炒地、高級官員在房價調控政策出爐前率先調高租金等投機醜聞，更是嚴重打擊了主張「清算積弊」、「追求公義」的政府形象，文在寅民望於3月第三周錄得34.1%的任內新低。在如此巨大的政治逆風下選舉，執政黨兵敗如山倒早在意料之中。

執政黨以39.2%對57.5%輸掉進步派居多的首爾市，且首爾25個區全線「飄紅」。圖為吳世勳（左二）4月7日在首爾的國民力量總部觀看電視台公佈票站調查結果後，與黨員慶祝勝利。 （路透社）

從具體結果來說，保守派「國民力量黨」候選人朴亨埈以62.9%支持率拿下釜山並不讓人意外，該地本就屬於保守大本營，再加上年輕人口近年快速流出，被戲稱只剩下「老人與海」，人口趨勢進一步利好保守派。

但執政黨以39.2%對57.5%輸掉進步派居多的首爾市，且首爾25個區全線「飄紅」（即保守派全贏，作為對比，進步派此前在2014、2018年市長選舉分別拿下21個區和25個區），這就足以突顯民眾對房價暴漲和炒地醜聞有多怨憤。韓國《中央日報》引用票站調查數據指出，原多屬進步陣營中間力量的二、三十代（二十代指已滿20歲而未滿30歲的人，以此類推）年輕人紛紛倒向「國民力量黨」候選人吳世勛，二十代男性對他的支持率更是高達72.5%，甚至蓋過了七十代老年人對其的支持度，這也體現了買房困難的年輕人「審判」文在寅政府的決心。

受炒地醜聞影響，文在寅民望於3月第三周錄得34.1%的任內新低。（資料圖片／Getty Images）

進步派大選優勢尚存

不過，樂觀來說，儘管此次補選慘敗，韓國政局仍難言變天，進步陣營在明年總統大選依然佔據不少優勢

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《市長補選連失首爾釜山 文在寅暫遇逆風 韓進步派路線仍有望守住》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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