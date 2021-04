英國印太戰略．下｜平衡經貿利益與全球安全　約翰遜的外交考量

3月中旬,英國首相約翰遜正式公布脫歐後首份重新審視國防、安全及外交的政策文件——《競爭時代的全球英國:安全、防務、發展和外交政策綜合評估報告》(Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy,下稱《綜合評估》)。自去年7月英國決定棄用華為5G技術以來,中國媒體和智庫學者便一直關注政策漸向印度太平洋地區(Indo-Pacific region,下稱「印太」)傾斜的英國會否與美國聯盟,在印太圍堵中國。