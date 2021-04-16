英國印太戰略．下｜平衡經貿利益與全球安全　約翰遜的外交考量

撰文： 黃伯農 最後更新日期： 2021-04-16 15:01

3月中旬，英國首相約翰遜正式公布脫歐後首份重新審視國防、安全及外交的政策文件——《競爭時代的全球英國：安全、防務、發展和外交政策綜合評估報告》（Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy，下稱《綜合評估》）。自去年7月英國決定棄用華為5G技術以來，中國媒體和智庫學者便一直關注政策漸向印度太平洋地區（Indo-Pacific region，下稱「印太」）傾斜的英國會否與美國聯盟，在印太圍堵中國。

約翰遜在3月出版的《綜合評估》中提出「向印太區傾斜」的框架，當中有以下重點。

首先，美國和歐洲國家將成為英國「最重要」和「必不可少」（vital）的夥伴。部份原因是因為英國需要透過北約應對俄羅斯對東歐的威脅。

第二，英國將基於共同歷史、價值觀和人民之間的聯繫，繼續深化與澳洲、加拿大、新西蘭，以及其他英聯邦國家的關係；亦會繼續與美國、加拿大、澳洲和新西蘭透過「五眼聯盟」進行安全防務和情報合作，應對大流行和尋求簽署雙邊自由貿易協議。在印太區，英國將視日本為最密切戰略夥伴，並加強與韓國、印尼、馬來西亞、越南和新加坡的關係。英國繼續推動朝鮮半島無核化，與巴基斯坦發展安全、穩定和繁榮關係，支持阿富汗的穩定。此外，英國會與印度深化經貿、文化、投資和科研方面的夥伴關係。

英國深受美國的全國戰略影響。圖為去年９月，英國外相藍韜文（左）訪美，與時任美國國務卿蓬佩奧（右）會面。

第三，中國是當今世界最重要的地緣政治因素，對英國價值觀和利益以至國際秩序都影響深遠。未來十年，中國對全球經濟增長的貢獻將比任何國家都多。雖然中英雙邊貿易和投資將有益於兩國，但中國是英國經濟安全的最大「國家為本威脅」（state-based threat）。英國將要制訂一個新的外交框架去管理分歧、維護價值觀和保存合乎大家利益的合作空間。

與此同時，英國會加強保護基礎網絡設施、制度和敏感科技，也強化自身供應鏈的堅韌性。當中國違反現存協議時，英國不會坐視不理，會捍衛自身價值觀和利益。英國已透過給予BNO持有人和家屬移民英國的途徑，也已制定措施確保英國組織不會因中國在新疆違反人權而得到利潤。

基於以上研判，約翰遜提出「向印太傾斜」框架，有以下特點：

曾被英國殖民的香港，至今猶有示烕者高舉英國國旗。

首先，現有170萬英國公民生活在印太區，印太對英國的經濟和安全有重大影響，英國將支持區內的開放社會。印太佔英國全球貿易額的17.5%，英國有10%境外直接投資來自印太區。

第二，英國有很多貿易品需要途經印太區內的地緣政治咽喉，維護航運自由對英國利益至關重要。英國將會加強與夥伴合作，提升區內的軍事和安全力量。

第三，英國將與志同道合夥伴促進開放社會和支持自由貿易、安全和穩定的國際規則。

第四，英國將與澳洲和新西蘭簽訂新貿易協議、加入CPTPP、強化供應鏈的堅韌力、成為東盟的「對話夥伴」、透過海外軍事基地強化防務安全合作、強化網絡安全合作、應對氣候變化和深化科技合作等。

（節錄）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《在經貿利益與全球安全間作平衡 剖析英國「向印太傾斜」的戰略意圖》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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