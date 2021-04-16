撰文： 孔祥威 最後更新日期： 2021-04-16 18:00

在2045年的美國俄亥俄州，除了吃飯、睡覺、如廁和洗澡之外，人人都戴上VR眼罩，以數碼化身（avatar）進入遊戲廠商建造的虛擬世界「綠洲」（Oasis），在裏面交友、賺錢、奪寶，甚至說生活在內也不為過。

電影《挑戰者一號》劇照。

打造虛擬「綠洲」

上述是2018年科幻電影《挑戰者一號》（Ready Player One）的情節。一些科技公司正試圖實現，Roblox是其中之一，其同名遊戲《Roblox》 可能是現時最受歐美少年歡迎的遊戲，超過一半玩家的年齡在12歲或以下。然而，線上遊戲遠遠不是Roblox的最終目標。上月初Roblox在紐約證券交易所直接上市後，行政總裁David Baszucki指出：「Roblox身處一個全新的類別。我們有時稱之為『人類共同體驗』，也有人叫它做未來虛擬宇宙（Metaverse）。」

《Roblox》 是「用戶生成內容」（UGC）的免費遊戲平台。雖然遊戲本身免費，但遊戲中的一些道具如武器、裝扮等，要用代幣Robux交易。玩家須用真實貨幣購買和兌回Robux，遊戲設計者與Roblox從中獲得分成。然而，Roblox的願景並不止於網上遊戲。圖為Roblox其中一款遊戲《Dragon Adventures》（Roblox）

未來可以移師虛擬宇宙授課，Baszucki認為，不再是學習有關鳥類的知識，而是「一起成為鳥類」尋找食物，體驗牠們的生活；又或者在遊戲內重建歷史名城，在裏面參觀。基於這些可能性，Baszucki揚言：「虛擬宇宙就像電話或互聯網，是網上通訊的重大變革。在往後幾十年裏，其應用將超越我們想像。」在《Roblox》設計遊戲近十年的Jayden Charbonneau認為：「我頗肯定，《Roblox》將會成為《挑戰者一號》中『綠洲』的真正版本。」

「瞬間移動」上班

視虛擬世界為未來的不止Roblox。科技巨頭正積極投入AR和VR硬件研發，視之為智能手機後的下一個顛覆機會。Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在上月初接受The Information訪問時表示：「我認為擴增與虛擬現實的結合將會成為下一個主要運算平台，我們要塑造並確保其發展是建基於如何讓人們能夠聚在一起，在這方面大舉投資是非常合理的。」

他聲稱到2030年，人們可以有一副外形跟一般眼鏡無異且具運算能力的AR眼鏡，並能「瞬間移動」（teleport）到其他人的家裏：「比起只是致電某人或透過視像聊天，屆時可能只需動動手指，就能夠『瞬間移動』，大家實際上在不同地方，卻能夠感覺到坐在一起。」他說「基本上可以『瞬間移動』來工作。」

他深明現時的虛擬體驗遠遠未能做到這一點，因此，相比Roblox從內容上構建其虛擬宇宙，Facebook正從硬件着手，希望改善在職場和社交上虛擬互動的沉浸體驗。例如在VR方面，他認為有必要透過改進硬件建立更逼真的化身：「我們現在關注的最大點是如何在設備裏置入更多感應器，創造更好的社交體驗（環境）……現在是有些不俗的遊戲和各種體驗，但我希望能做出逼真的化身，可以跟其他人有真正的眼神交流，化身也能夠反映你真實的表情。」他預期旗下VR公司Oculus未來將推出具備眼球及面部追蹤功能的設備。

而在AR方面，Facebook正試圖解決虛擬世界的「輸入」問題。正如Oculus首席科學家Michael Abrash指出：「要令AR真正普及，需要自然順暢、隨時可用的技術，讓其在使用上更貼近直覺，就好像身體延伸的一部份。」上月中，Facebook Reality Labs的網誌初步介紹了還在研發中的AR手腕裝置。當佩戴者想要執行某個動作時，手環便會利用肌電圖（EMG）讀取從大腦傳到手部的神經訊號，並在虛擬介面中執行相關動作。在示範影片中，佩戴者可以在沒有實體按鍵的虛擬鍵盤上打字、像用拇指滑手機般瀏覽不同AR界面；往後甚至能配合機器學習，系統可根據佩戴者的使用習慣產生「智能點擊」，令使用更方便。此外，Facebook還在研究視聽以外的虛擬體驗。例如它正在設計多種手環原型，利用不同方式提供微妙的觸感反饋。

微軟近日發表「混合實境」平台Mesh。人工智能及混合實境技術院士Alex Kipman（左）示範，將來可以「全息傳送」（holoportation）技術社交和工作。（Microsoft）

正在部署的還有微軟。在上月初的開發者會議Ignite上，微軟發布了它稱作「混合實境」（mixed reality）的AR平台Mesh。虛擬協作固然不新鮮，但微軟希望透過Mesh從兩方面改善虛擬體驗。其一是Mesh可適用於來自不同操作平台的設備，包括虛擬眼鏡、手機，以及手提、桌上或平板電腦，以解決現時碎片化的問題。此外，雖然在最初階段，用戶是以卡通化身參與Mesh，但在會議上，微軟人工智能及混合實境技術院士Alex Kipman示範了「全息傳送」（holoportation）技術，意味着用戶未來可以用較逼真的立體全息影像出現於AR世界。

（節錄）

上文節錄自第260期《香港01》周報（2021年4月12日）《 後疫情時代：構建中的虛擬綠洲可維持多久？》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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後疫情時代： 構建中的虛擬綠洲可維持多久？