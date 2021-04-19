撰文： 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-19 17:00

正當俄羅斯在離烏克蘭邊境200公里左右明顯增兵之際，美國總統拜登上周四（4月15日）簽署行政命令，公布一系列對俄制裁，禁止美國金融機構參與俄國政府發行的新債券交易、將六家俄國企業認定為俄國情報機關的服務提供者、驅逐10名俄國外交官、以干預美國選舉等理由制裁32個俄國實體和個人、聯同西方盟友以烏克蘭克里米亞問題制裁八個俄國實體和個人，並首次正式指認俄羅斯對外情報局是此前入侵眾多美國公私部門的太陽風（SolarWinds）黑客事件主事者。

對此，俄羅斯次日制裁包括美國聯邦調查局局長在內的八名現任或前任高官，同樣驅逐10名美國外交官。俄國同日還短暫逮捕了一名試圖獲得「機密」信息的烏克蘭外交官，並要求其三日內離境，烏克蘭立刻也宣布將驅離一名俄國外交官。

烏克蘭東部衝突導致緊張升級，俄-烏邊界大量集結軍隊。（路透社）

俄烏維持現狀是首選

由於美國對俄國債券交易的制裁曾被視為「核選項」，且美國3月已因俄國反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）的事端作出制裁，其後拜登又公開指摘俄羅斯總統普京是「殺人者」（killer），並在本月初與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話力挺對方，外界一度將新制裁解讀成美俄關係的新低點。然而，拜登政府的整體對俄政策絕非簡單非此即彼的對立關係。

上文節錄自第261期《香港01》周報（2021年4月19日）《俄烏對峙下推制裁 拜登探尋新美俄關係》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

260期《香港01》周報精選內容