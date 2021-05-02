撰文： 羅榮輝 最後更新日期： 2021-05-02 08:00

從前交通不便，山深路遠。走一回長咀，便要乘船搭車，經過多番轉折，可謂披星戴月。外地旅行尚未普及，徒步偏遠山區已是一趟遠遊。現今道路系統發達，興之所至，稍作收拾，即使遲起床遲出門，乘車轉眼便能抵達登山口，自不然失去旅行的興味。

當小巴沿着孤獨的新娘潭路行駛，朝陽在船灣淡水湖丘巒間冒出，美妙得像一首流浪的歌。（鍾偉德攝）

巴士行車緩慢，卻更有餘裕細察窗外的風景。巴士固定的行車路線，一如故事的前奏。一些獨特的風景，是巴士乘客享有的專利。比如由西灣河開往赤柱的14號巴士，中途會經過狹窄的大潭篤水塘堤壩。早年巴士駛上堤壩，司機都會小心翼翼地把巴士貼近石牆，讓對頭車駛過。車廂上的乘客，無一不被眼下大潭港的濕地風光吸引。

有時我不願車程過於短促。才登上回程車，便癱軟在座位上。在車子停停駛駛之間，在車廂擺動的節奏之間，在乘客的細語雜音之間，迷迷糊糊地昏睡過去，而這一覺總是酣暢無比。

說到速度，又有什麼能比街渡緩慢呢？ 我對街渡有份偏愛，也懷念那條往來黃石與馬料水的航線。大概喜歡街渡的散漫，我私自希望它別要急於趕上時代的步伐。

可以預見，未來的交通道路網絡只會愈來愈發達，不斷試圖深入郊區。可是方便和舒適過了頭，便格外顯得惡俗。旅行之所以為旅行，在於目的地的僻遠不便，也貴在一番長途跋涉。坐一程慢車，搭一趟遠船，細味旅途的時光，才能活出旅行的況味……（節錄）

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《搭巴士坐街渡去旅行》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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