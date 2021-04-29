撰文： 薛子遙 葉德豪 最後更新日期： 2021-04-29 14:50

在上周由美國總統拜登主持的氣候領袖峰會上，與會的40國領袖有不少都透過視像方式宣布更進取的減排藍圖，以顯示為達至2015年《巴黎協定》（The Paris Agreement）限制全球升溫目標所作的努力，並為將於今年11月在格拉斯哥舉行的聯合國第26屆氣候變化會議（COP26）做準備。

根據美國最近才重返的《巴黎協定》，195個國家（幾乎是世界上所有的國家，包括最大的排放國）承諾，與工業化前的全球平均溫度相比，將全球暖化的幅度限制在遠低於攝氏2度的水平，並努力將此壓低至攝氏1.5度以內。

簽署國同意大幅減少其溫室氣體排放，為此訂下各自的目標，並接受了一套各國都同意的定時報告和專家技術性審查制度，每五年重訂一次必須比以往更進取的標準。COP26本來該在去年舉辦，正好是《巴黎協定》每五年「有進無退」重訂減排標準之期，因此這次氣候變化會議特別重要。

簽署國同意大幅減少其溫室氣體排放，為此訂下各自的目標，並接受了一套各國都同意的定時報告和專家技術性審查制度，每五年重訂一次必須比以往更進取的標準。（資料圖片）

與升溫上限的距離

然而，目前的局面與《巴黎協定》的願景尚有一段距離。氣候科學分析組織Climate Action Tracker（CAT）去年12月估算，全球各國的減排標準至2100年將會使地球升溫攝氏2.3至2.6度，超出了《巴黎協定》設下的上限。若以CAT數據作計算，各國至2030年的預估溫室氣體排放量，比達至攝氏2度目標所需的排放量尚要高出27%至40%；比起攝氏1.5度目標所需的排放量更高出89%至104%。如果以各國實際政策而非其目標作估算，兩者距離將更遠。

這次拜登氣候峰會之後，各國預先為COP26提出的新減排目標確實將我們與《巴黎協定》的目標拉近了一些。按CAT的數據可計算出，如果到了2030年各國都能實現減排目標，其減排量仍將比達至攝氏2度所需的減排量高出20%至30%；比起攝氏1.5度目標所需的排放量則高出79%至90%。雖然尚未符合《巴黎協定》願景，但各國的新目標的確起到一些正面作用。

由於全球暖化的現象不斷加劇，中國祁連山最大的山谷冰川老虎溝12號冰川正以驚人的速度融化。（資料圖片／路透社）

我們要問的是：既然各國2015年都同意了攝氏2度的升溫上限，何以至今其「只需說而未必需做」的減排目標依然未能滿足協定的願景？

上文節錄自第262期《香港01》周報（2021年4月26日）《新減排承諾離目標尚遠 歷史性排放之爭仍未解》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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