撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-05-04 17:00

上周一（4月26日），俄羅斯央行公布的數據顯示，2020年第四季度俄羅斯出口結算中美元佔比錄得48.3%，有史以來首次跌破50%。其中，美元使用的大幅減少主要來自俄羅斯與中國的貿易，目前超過80%的俄中貿易是用歐元進行的。

其實，俄羅斯減少美元結算只是全球「去美元化」的冰山一角。由於美國濫用美元霸權，各國對美元和美元體系的信任正在不斷下降。

對於俄羅斯、中國、歐盟等國家和地區而言，「去美元化」是維護自身金融安全的一部份。

由於美國濫用美元霸權，各國對美元和美元體系的信任正在不斷下降。（資料圖片）

近年來，美國動用金融制裁和經濟手段打擊對手的情況愈發頻繁，俄羅斯、土耳其深受其害，本國經濟和金融體系均一度陷入動盪。美國單方面退出伊朗核協議並加大對伊朗的金融制裁後，即便是歐盟也難以繞過美國設置的金融障礙繼續維護伊朗核協議。

貨幣一家獨大 制裁無遠弗屆

美國的金融制裁之所以擁有如此巨大的威力，主要是因為二戰後的國際貨幣、金融體系由美國牽頭建立，美國掌握着全球金融基礎設施，而且美元在國際結算體系中的地位無可替代。美國前財政部長保爾森（Henry Paulson）曾言，美國能夠有效地使用金融手段是因為美國是全球金融體系的關鍵軸心，美國是「全世界的銀行家」。

從金融制裁的方式來看，國際支付結算體系是美國實施金融制裁的重要載體。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月03日）《美元霸權走向衰微 全球形成「去美元化」趨勢》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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