撰文： 曹民偉 最後更新日期： 2021-05-06 19:59

疫情無差別地橫掃全球，各國的經濟都受到嚴重衝擊，然而，集中發展創新科技的企業卻一枝獨秀，乘着疫潮晉身成為資產超過十億美元的「獨角獸」：有公司將網絡購物個性化、將業餘到專業的教育課程變成教育應用程式、為私人廚房建立全套配送網絡服務、創立居家健身的鏡像投影服務等，虛擬的網上商機出現了井噴式增長。 在香港，旅遊業在疫情肆虐下大受打擊，為何旅遊網站Klook卻在逆市中創造奇蹟？經濟低迷，大量商舖結業，銀行都擔心壞賬，為何虛擬銀行WeLab卻大推網上貸款？初創公司面對巨企壟斷，就像大衛面對巨人哥利亞，這些充滿活力的年輕獨角獸，憑藉創新思維、靈活多變的新世代精神，將改寫未來全球經濟的版圖。

穿行於鬧市，城中到處都是結業的店舖，失業率創下新高，市面蕭條令人不敢樂觀。環球經濟陷於停頓，然而，本地兩間估值超過十億美元的獨角獸Klook及WeLab，皆成功獲得新一輪15.6億及6億港元的大筆國際融資。

疫情下，大眾將對旅行的渴望轉移到宅度假及豪華露營。旅遊體驗平台藉此拓展本地遊業務。（資料圖片／羅君豪攝）

旅遊體驗平台Klook去年12月曾進行一項調查，發現77%受訪者因為沒法去旅行而感到鬱悶，他們將對旅行的渴望轉移到Staycation（宅度假）及Glamping（豪華露營），這趨勢更成為公司在抗疫期間的致勝關鍵。

Klook的辦公室位於中環蘇豪區，公司以品牌標誌性的鮮橙色為主調，一出電梯就是偌大的咖啡座，每個角落都有類似茶餐廳的卡座，也有電話亭般的小房間，員工人人手拿一部手提電腦，找個舒適的空間工作。香港區行銷總監關霈詩（Percy）笑說，同事都很年輕，自己是全公司最成熟的員工。她分享，公司每周都設有冥想時間，讓員工一起放鬆心情。

Klook的辦公室位於中環蘇豪區，公司以品牌標誌性的鮮橙色為主調。香港區行銷總監關霈詩（Percy）分享，公司每周都設有冥想時間，讓員工一起放鬆心情。（受訪者提供）

今年1月，Klook在經濟低迷的情況下，卻能完成兩億美元的融資，由泛亞太區投資公司思柏投資（Aspex Management）領投，公司現有投資者紅杉資本中國基金、軟銀願景基金亦有參與投資。自2014年至今，累計融資高達7.2億美元（約55.93億港元）。Percy說，公司理念着重靈活性（agility）及彈性（flexibility），管理層容許員工提出天馬行空的想法，從中實踐及學習。團隊在疫情下構思外出吃一頓晚飯、在酒店短住一晚的宅度假概念，得到管理層全力支持，終於創造出逆市奇蹟。

而虛擬銀行WeLab因疫情期間更多人利用網上銀行服務，去年總用戶數目增長達兩成，新增用戶約1,000萬，更吸納不少原本屬於傳統銀行的優質客戶。於今年3月再獲得新一輪7,500萬美元融資，自2013年成立以來，累計戰略融資超過50億港元。

兩家估值超過十億美元的獨角獸企業，到底有何過人之處？請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第263期《香港01》周報（2021年5月3日）《改變世界的新世代「獨角獸」》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

263期《香港01》周報精選內容：

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