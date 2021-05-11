撰文： 吳迪 最後更新日期： 2021-05-11 20:26

在時隔兩年後，七國集團（G7）於上周再次舉行了面對面的外長會議，且難得發表了聯合公報。G7外長會議上次發布聯合公報，還是2017年4月。之所以中斷三年，主要是在於美國前朝特朗普政府對該組織重視程度有限，且分歧諸多。而在2014年之前、即俄羅斯尚為八國集團（G8）成員時，同樣是出於分歧，彼時的外長會議也很少發表聯合聲明，而是以主席聲明代之。

是以，上周G7外長所發布的這份長達12,000字、堪比論文、涉及40個重要問題的聯合公報，無疑是過去十年內容最為詳盡的公報，昭示着G7合作框架的回歸—與此同時，細究這份聯合公報，卻也可以看出G7愈發突顯的乏力：可以意識到問題，卻少有解決方案，更少有落實方案的能力。

中俄兩國成G7外長會議焦點。（美聯社）

聯合公報於開篇的鋪陳之後，於「外交及安全政策」部份率先討論俄羅斯，稱「俄羅斯不負責任和破壞穩定行為的消極格局仍在繼續，我們對此深表關切」，批評俄羅斯破壞他國民主制度，進行網絡及情報攻擊，控訴俄羅斯拘押、審判政治反對派，並對其使用化學武器，乃至對俄羅斯的人權問題深表關切，與此同時，卻也重申「對與俄羅斯建立穩定和可預測的關係的興趣」。G7公報隨後亦提及俄烏局勢、白羅斯政局，以及西巴爾幹地區的情況。公報詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第264期《香港01》周報（2021年5月10日）《舊有秩序愈發難以維繫 G7傳統外交框架回歸》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

264期《香港01》周報精選內容：

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