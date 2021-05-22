撰文： 李美 最後更新日期： 2021-05-22 10:00

《奇蹟的燒肉店》近日於香港上映，再沒有更好的條件——對掛念日本及當地美食的港人來說，本片絕對可以望梅止渴。 《奇蹟的燒肉店》故事完整，感情真摰，而且有不少感動催淚位，可惜劇情有點老掉牙，即使找來近年因Netflix劇集《今際之國的有栖》備受矚目的土屋太鳳飾演熱愛美食的新晉編輯，也只能發揮「顏藝」。

《奇蹟的燒肉店》由被譽為最懂吃又無肉不歡的導演寺門義人執導，片中品嘗美食的場面令觀眾食指大動。（電影劇照）

《奇蹟的燒肉店》由一位從母親經營的燒肉店出走的男生佐藤良人說起，他受邀建立美食評論網站，故與拍檔竹中靜香走訪不同燒肉店。這趟經歷，成為他思憶母親的尋味之旅，也令他重新確認最理想的燒肉味道。

電影情節溫馨，慈母的臨終遺願，突顯了媽媽的無微不至——她最大的滿足是照顧好兒子的肚皮。《奇蹟的燒肉店》強調敬重食材、用愛烹調才最重要，這些周星馳「食神」式台詞，香港觀眾一定不會感到陌生……（節錄）

《奇蹟的燒肉店》是一場思憶母親的尋味之旅，主角也重新確認最理想的燒肉味道。（電影劇照）

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《《奇蹟的燒肉店》頌揚燒肉文化 老套但感情真摰》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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