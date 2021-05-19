撰文： 周萱 最後更新日期： 2021-05-19 12:00

繼20名法國退休將領於4月21日領銜千名軍警警告「內戰瀕臨」後，再有一批參與了法國本土或海外反恐行動的匿名現役軍人在上周一（5月10日）投書，疾呼伊斯蘭教和城郊貧民窟的非法移民乃內戰的「燃料」，批評政府「懦弱」和「退讓」，並迅速獲得近29萬網民聯署支持，反映右翼軍民在安全議題上對馬克龍政府強烈不滿。這會否在來年4月大選中助極右翼候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）一臂之力？

這封言辭激烈的公開信寫道，「我們看到荒廢的郊區已淪為犯罪據點，宗教團體趁機擴張，對他們來說法國毫無意義，只是諷刺、蔑視，甚至仇恨的對象……我們不少都在阿富汗、馬里或中非經歷過同袍犧牲，他們為消滅伊斯蘭教付出生命，而你（馬克龍）卻在我們的土地上退讓。」對於當局猛烈批評上一封公開信，並祭出軍法處置簽署者的行為，該信反擊：「這些老兵的榮譽在最近幾周被你踐踏。」

匿名現役軍人的新公開信讓馬克龍政府大為光火，他們本以為可以通過嚴厲抨擊和處罰這種「干政」行為讓軍官退卻，但沒想到一波未平一波又起。（資料圖片／路透社）

抨擊公開信恐適得其反

新的公開信讓馬克龍政府大為光火，他們本以為可以通過嚴厲抨擊和處罰這種「干政」行為讓軍官退卻，但沒想到一波未平一波又起。對此，政府高官接連批評這是「極右翼的政治把戲」，希望壓下這股對社會安全的擔憂，以免勒龐趁機攫取政治利益。然而，安全議題本就是民眾優先事項，在經歷了去年10月的教師被砍頭案、同月聖母聖殿教堂三人遇刺案和今年4月的女警被刺案等多樁極端穆斯林惡性事件後，上月有民調顯示，86%法國人都稱安全議題是明年大選的重要因素，近六成民眾支持第一封信。

其實，馬克龍對這股社會情緒心知肚明，他從教師砍頭案起已在安全問題上顯著右轉，其黨派如今甚至因黨內候選人戴頭巾而取消其參選資格，激進程度似乎趕超勒龐，就是為了防止對方在安全議題上佔上風。然而，此次公開信事件卻令他再次陷入宗教議題風波，詳細分析請閱讀《香港01》周報電子刊全文。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《法軍官再警告「內戰」 安全牌或助長極右》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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