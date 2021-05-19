撰文： 陳放 最後更新日期： 2021-05-19 14:39

美國勞工部上周四（5月13日）發布的數據顯示，4月美國最終需求生產物價指數（PPI）同比增長6.2%，為自2010年11月開始追蹤該數據以來的最大增幅，大幅超出市場預期的3.8%。即便剔除了食品、能源和貿易服務等價格波動較大的項目，4月美國核心PPI還是錄得了4.6%的同比增長率，為自2014年8月開始追蹤該數據以來的最大增幅。

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數據顯示，鋼鐵產品價格飆升推動了4月PPI指數的上漲。鋼鐵產品價格4月環比上漲了18.4%。目前，多種金屬價格均達到歷史最高水平。倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅價格已經突破歷史最高值，普氏62%鐵礦石價格指數也達到了有紀錄以來的最高值。

漲價的不僅是金屬。國際油價已經走出新冠肺炎疫情的陰影，恢復到疫情前的水平，倫敦布蘭特期油在每桶65美元以上徘徊。農產品方面，截至4月底，芝加哥期貨交易所（CBOT）大豆主力期貨價格較疫情前已經漲了80%，創下八年來新高；芝加哥玉米主力期貨價格較疫情前翻了一番，也達到了近八年的高點。可以說，整個國際大宗商品市場都掀起了漲價潮。

美國４月份二手車和卡車的物價指數增長了10%。（新華社）

生產端物價的上漲必然會向產業鏈下游傳導。美國勞工部上周三（5月12日）發布的數據顯示，4月份消費物價指數（CPI）同比增速錄得4.16%，創下2008年9月以來新高，且超出市場預期的3.6%。同時，剔除食品和能源價格的核心CPI同比增速錄得2.96%，顯著高於3月的1.65%，且高於美國聯儲局（Fed）2%的通脹目標。

4月份二手車和卡車的物價指數增長了10%，是自1953年有紀錄以來最大增幅，佔經季節性因素調整後所有項目增長的三分之一以上。除二手車和卡車物價指數外，住房、飛機票價、娛樂、汽車保險，以及家庭裝修等項目的物價指數均對CPI的超預期增長「作出了貢獻」。

上文節錄自第265期《香港01》周報（2021年5月17日）《通脹加劇引發市場焦慮 聯儲局安撫難起效》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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