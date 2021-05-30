撰文： 羅榮輝 最後更新日期： 2021-05-30 09:00

這時節的天氣依然陰晴不定，驟晴驟雨。這一刻仍是陽光普照，下一刻卻忽然烏雲密布，迎來一陣爽快的雷雨，然後又再度放晴。雖然仍未聞蟬鳴，但大街上鳳凰木的艷紅花朵已逐漸盛開。嗯，夏天要來了。

在烈日之下，也沒有什麼消暑妙法。不如靜下心來，覓一片林蔭，在炎夏中，求一分涼快。（李孫彤攝）

對攝影愛好者而言，夏日總有一份無可抗拒的吸引力：陽光的反照令群山的色彩更為鮮烈眩目，豐富動人；光線的穿透力也令水色更為深邃，富於層次。夏日又是攝雲賞雲的好季節，雲朵時集聚鼓漲，時分散飄揚，形狀變化萬千。

誠然，酷夏的陽光不再如秋冬一般溫柔和煦，變得熾熱和難熬，有時更毒烈得像座熔爐。不過，我仍然喜愛身處在陽光之下，有時甚至享受陽光照落在肌膚上的灼熱感。年少時比較率性隨意，在烈日下可以只穿短衣短褲，袒露着雙臂雙腿頂着太陽暴曬半天，毫不在乎。

當然了，好戲卻是在接下來幾天陸續上演——先是頸背上通紅的皮膚燙熱不散，漸漸發痛；然後死掉的表皮逐漸乾硬，在焦皮還未離肌脫下時，便開始感到微微發癢；癢感隨後愈發強烈和頻密，後來的痛癢更是一陣陣的襲來，猶如輕微電擊，難以遏止。在麻癢難當之時，真恨不得撕開表皮，伸手去抓在下面亂鑽亂咬的蟲子。

長年累月地暴曬終究不是法子，把自己照顧好是唯一應對之道。一如機器，小心保養內外各個部件，才能維持長久耐用。在烈日之下，也沒有什麼消暑妙法。不如靜下心來，覓一片林蔭，背倚石巖，然後掏一把清洌的溪水，往臉上灑，往臂上潑，在炎夏中，求一分涼快……（節錄）

在陽光底下，胸臆中凝聚的萎靡氣息會徹底潰散。（美聯社）

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《熱夏》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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