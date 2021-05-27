撰文： 寇斯珮 最後更新日期： 2021-05-27 20:42

去年日本影壇的話題之作《間諜之妻》終於在香港上映。這部電影可說是一部奇片，在《電影旬報》獲選為年度十大之首，卻在另一本權威的影評雜誌《映畫藝術》被眾多影評人選為年度最差電影的第一名。到底此片是最佳，還是最差？

因為NHK鼎力支持及黑澤清的細心部署，《間諜之妻》呈現一份獨到的精緻。（電影劇照）

電影標題中的「妻」指的是本片的女主角，生活在神戶的福原聰子（蒼井優飾），而「間諜」指的是她的丈夫優作（高橋一生飾）。故事背景是上世紀四十年代，商人優作與妻子本來過着富足且恩愛的生活，隨着政局動盪，丈夫無意中發現了日本在滿洲進行細菌武器實驗的秘密。優作內心十分痛苦，決定向全世界揭發日本的罪行。他瞞着妻子進行一系列行動，看在聰子眼裏卻以為丈夫有婚外情。細膩又聰慧的聰子很快知道秘密的真相，她毫不猶豫地和丈夫站在一起，兩人為了將真相公諸於眾，不得不面對曾經一起長大的同伴，如今已入職憲兵隊的津森泰治（東出昌大飾）。黑澤清憑藉這個雲譎波詭的故事獲得威尼斯影展的最佳導演銀獅獎。

因為NHK鼎力支持及黑澤清的細心部署，《間諜之妻》呈現一份獨到的精緻。無論是時代劇的華美服飾，還是上世紀四十年代的街道佈景，都盡可能在預算內做到極致。

不過電影的瑕疵也很明顯。黑澤清本身是一個風格多變，且水準不太穩定的導演。他時而將人物展示得很立體，時而又似乎完全無法與角色連結。《間諜之妻》中夫婦為了大愛要背叛國家，這個情緒和劇本核心實在太正確，二人把台詞說得明白，卻沒有足夠延展的表演。蒼井優和高橋一生均採用七情上面式的演技，總讓人誤以為是在看一齣直來直去的日劇。這樣的表演抹煞了人物的複雜，也把整個故事的邏輯建立在十分呆板的口號上。電影原本應該非常人性化，非常具備傳奇色彩，可是現在除了精緻，很難有更多的總結……（節錄）

上文刊登於第266期《香港01》周報（2021年5月24日）《華麗精緻的退步》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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