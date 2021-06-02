撰文： 薛子遙 最後更新日期： 2021-06-02 17:00

5月23日，白羅斯當局通知從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯的瑞安航空（Ryanair）航班機上可能被放置炸彈，建議客機降落在該國首都明斯克作檢查。在總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的命令下，白羅斯甚至出動一架戰機「護送」客機到新目的地。但飛機降落後，當局沒有發現炸彈，卻「發現」在去年反總統選舉舞弊示威起了重要作用的反對派社交媒體頻道NEXTA的前總編輯普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）。現居維爾紐斯卻被白羅斯通緝的他與其俄羅斯女友被白方逮捕，立即在國際社會引起強烈反響。 瑞安航空發表聲明，譴責白羅斯的行為是「由國家發動的劫機事件」。歐盟領導人緊隨其後，稱這是「空中海盜」（air piracy）和「國家恐怖主義行為」。

對新制裁不以為然

歐盟和美國都警告將對白羅斯實施繼去年抗議活動後的新一輪制裁。上周一（5月24日），歐盟27國決定禁止白羅斯的民用飛機使用歐盟的領空和機場，並禁止歐盟航班飛越該國。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指白羅斯的行為是「令人憤慨和非法的」，將面臨嚴重的後果，包括「對參與這次劫機的個人、資助該政權的企業和航空部門進行制裁」，還宣布歐盟已經為白羅斯準備了30億歐元的投資計劃，但若白羅斯不實行民主化，歐盟就會凍結該計劃。

盧卡申科此舉或是針對普京的一張「西方牌」。（美聯社）

上周三（5月26日），流亡在立陶宛的白羅斯反對派領袖齊哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）告訴歐洲議會，盧卡申科已「成為對國際和平與安全的威脅」，他的政權正在「將該國變成歐洲的朝鮮—不透明、不可預測和危險」。

面對猛烈的批評，白羅斯政府指其行動符合炸彈威脅的國際協議，並稱收到來自加沙地帶激進組織哈馬斯的電郵，聲稱他們在飛機上裝了一枚炸彈，以抗議西方對以色列的支持，並將在飛機到達維爾紐斯上空後引爆。

盧卡申科上周三在白羅斯議會發表講話時，並沒有顯示出向歐洲壓力屈服的迹象。

上文刊登於第267期《香港01》周報（2021年5月31日）《迫降客機拘異見記者 盧卡申科一石二鳥》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

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