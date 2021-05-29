歐洲最後獨裁者？白羅斯鄉下仔化身強人總統　盧卡申科鐵腕未放軟

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白羅斯（前稱白俄羅斯）迫降客機的事件再讓總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）成為國際新聞的風雲人物。被西方稱為「歐洲最後獨裁者」的盧卡申科執政超過四分一世紀，即使去年大選引發大規模示威仍然未足以撼動政權。面對西方的施壓，他的鐵腕管治卻似乎未有放軟。

現時66歲的盧卡申科出生於蘇聯時代，來自一個小村莊。他畢業於農業學院，後來擔任邊防服務的政治指導員，其後晉升成為集體養豬場的負責人。1990年，他出任白羅斯最高蘇維埃的成員。翌年，蘇聯步向終結，盧卡申科是國會唯一一位反對蘇聯解體的成員。

隨蘇聯瓦解，白羅斯終於要選出自己的總統。1993年12月，一口粗鄙的鄉下口音、身穿不合身套裝的盧卡申科於國會發表演講，大罵「混亂」和「騙子」，幾乎一夜間就從外省的無名小卒變成復仇天使。半年後，盧卡申科成為白羅斯首位民選總統，沒想到一做就是廿多年。

圖為1996年11月24日，白羅斯總統盧卡申科於明斯克的票站投票。（AP）

當周邊的前蘇聯國家擺脫社會主義，擁抱資本主義，盧卡申科仍然選擇將國家大部份經濟收歸國有。這種政策起初為他贏得掌聲，因為避免了經濟改組「休克療法」帶來的混亂。但這種模式跟不上市場經濟的能量和彈性，白羅斯盧布因此陷入持續的貶值。截至2020年，白羅斯的平均月薪僅得480美元。

白羅斯雖然不再屬於蘇聯，但蘇聯時代的色彩沒有從此抹走。白羅斯國家安全委員會的簡稱還是沿用使人聞風喪膽的KGB。盧卡申科還推動公投，將國旗從前蘇聯時代所用的白紅白旗，改為去掉共產標誌的蘇聯時期紅綠旗。

盧卡申科的鐵腕管治並不是浪得虛名。他言談間盡顯強硬姿態，例如他多年前曾經威脅示威者將「擰斷他們的頸，就如對待鴨子一樣」。於他的治下，白羅斯是歐洲唯一有死刑的國家。美聯社引述報道指，死囚會被帶到一個房間，然後獲告知所有上訴都被駁回，之後他就被迫跪下，從腦後槍決，整個過程不到兩分鐘。盧卡申科也被指囚禁示威者、打壓獨立媒體和選舉舞弊。

即使如此，盧卡申科仍然有一部份堅定的支持者，尤其深得鄉村地區的人和長者喜愛。首次參選時，出身寒微的盧卡申科化成救世主，揚言保護人免受當權者欺凌，要從下而上懲罰精英階層，最終以八成得票率當選。他作風貼地，經常說「我不完美，我只是平凡人如你」，因此吸引了不少人。有支持者甚至稱他為「Batka」，即是對父親的深情稱謂。

圖為2017年11月30日，白羅斯總統盧卡申科和俄羅斯總統普京會面。（AP）

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跟幾乎所有前蘇聯國家一樣，白羅斯無可避免夾於歐俄角力的中間。東面是俄羅斯，西面則是靠攏西方的波蘭、立陶宛和拉脫維亞，白羅斯無疑處於戰略位置。1997年，盧卡申科選擇了俄羅斯，跟莫斯科達成協議建立「聯盟國」。協議帶動白羅斯經濟，但盧卡申科生怕俄羅斯終有一天將全面接管白羅斯，後來將自己塑造成為國家主權的守護者

2020年，一場總統選舉帶來了翻天覆地的變化。由於人民對經濟、人權和漠視新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的不滿不斷升高，盧卡申科面臨近年的最強大反對聲浪，但仍然於舞弊嫌疑的爭議聲順利連任選舉結果引發持續多個月大規模的示威。盧卡申科貫徹作風強硬應對，數以千計的示威者被捕，主要反對派人物不是流亡就是被囚。反對聲音隨凜冬將至逐漸消散，但盧卡申科的行為壓倒與西方和好的最後一根稻草，招來一連串來自歐美的制裁。他因此再一次選擇了俄羅斯。

到了今日，盧卡申科還是那個坐於總統寶座的強人。示威期間曾「陀槍」出入的他，如今涉嫌迫降客機捉拿異見記者，就彷彿是用無形的槍指向反對者，說明所有人都逃不出「老大哥」的掌心。曾經與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於冰球場並肩作戰的他，今次同樣獲莫斯科支持。西方則一如以往報以制裁。但盧卡申科最終還會執政多久，白羅斯將走上怎樣的路，才是更是耐人尋味的故事。

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