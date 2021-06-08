撰文： 郝子雨 最後更新日期： 2021-06-08 20:09

未來的媒體會是什麼樣子？是新聞、即時通訊、電商、用戶自產內容，還是社交平台？「『香港01』會發展成什麼樣子？是香港的微信嗎？是香港的Facebook嗎？」「香港01」首席技術總監王龍瀟似乎是在問自己，但他顯然已經有了答案。這個問題亦適用於本港媒體界，或許Facebook與微信的模式可以帶來些許啟示——它們並非是單一功能的。互聯網產品之間的界限逐漸模糊，新聞媒體的受眾亦從「讀者」轉為「用戶」，如何應用「媒體+」模式將媒體帶來的流量不斷變現？ 此為新媒體轉型系列報道三之三

承接上文：

【新媒體．一】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

【新媒體．二】強大又無力的演算法：「人」的主體價值須被確立

技術賦權：當「讀者」成為「用戶」

報業時代，報刊的受眾被稱為「讀者」，而現在，媒體的受眾逐漸開始被稱為「用戶」——即技術、產品、服務的使用者。這並不只是名稱的轉變，更是「媒體+」時代的標誌，媒體不再只是新聞媒體，亦可成為集內容、服務、活動於一身的平台。讀者的名稱意味着單向的信息接收，而用戶的「功能」似乎多了許多，除接受信息外，還可自己生產內容。換句話說，用戶是網絡時代賦權的角色。

5G技術的革新帶來了萬物互聯、人人皆媒介的變化，也意味着在社交媒體、搜索引擎、App中積累的流量有了更多可能性。互聯網既賦權用戶，新時代下的媒體要如何完成從讀者到用戶的轉變，並為用戶創造無限可能性？王龍瀟表示：「我們有着200萬的用戶群，但反之，我們能帶給用戶什麼？這是我們一直在問自己的問題。」

王龍瀟表示：「我們有着200萬的用戶群，但反之，我們能帶給用戶什麼？這是我們一直在問自己的問題。」（龔嘉盛攝）

他指出，媒體是香港01抓取眼球與時間的主要工具，但同時也要「捫心自問」，香港01能否提供給用戶、會員更多便利、好處？于品海先生在創辦香港01時便計劃將公司打造成數碼化媒體，甚至可成為一間以媒體為載體的科技公司。到現在，香港01已度過了5年時光，而所謂的「媒體+」，其實就是其延伸的模式。不同於純媒體或數碼媒體公司，香港01的團隊其實做了很多。

眾所周知，香港01的「強項」—SEO（搜索引擎優化），就是在數據的幫助下進行實時文章數據分析、自動錯別字糾錯等工作。但除媒體相關業務外，王龍瀟介紹，由香港01自己的數據團隊負責開發的大數據平台或推薦算法，亦支持了如社交、視頻、支付、電商、活動、慈善等諸多BU（Business Unit）業務，囊括六個獨立App及十餘個大小網站。數據團隊利用大數據及人工智能（AI）技術，打通這些業務與App，做到更加智能化。團隊中不僅有工程師，還有產品設計的部份，因為在「人人都是產品經理」的時代，須對整個產品的生命周期與節奏做適宜的設計，將內部、外部用戶的實際需求抽象化、平台化。

網絡產品：你中有我，我中有你

香港01行政總裁蘇曉婷在香港01成立五周年系列報道中表示，「媒體+」指的是香港01在以優質內容為本的同時，亦會在平台中提供不同營銷工具予商家使用，並確保這些營銷工具可精準呈現給用戶，促成商家與用戶之間的體驗與互動。也就是說，要用數據技術打通產品之間的「牆」，達至會員在各項產品間無縫化銜接。但當一間媒體公司發展不同功能的產品，會否沖淡人們對品牌的認知？相信大家經常會疑惑：香港01是什麼？

王龍瀟笑着反問：「我問你，Facebook是什麼？很多人會說是社交媒體，但其實它還有許多功能—event、message、shopping等。微信也如此，並不只是人們定義的即時通訊軟件，它有朋友圈、微店、影音號等功能。我們確實以媒體起家，所以大家始終認為香港01是媒體，同時，人們無縫地、自然地使用很多香港01的其他服務。這也是一種成功。」

由香港01自己的數據團隊負責開發的大數據平台或推薦算法，亦支持了如社交、視頻、支付、電商、活動、慈善等諸多BU（Business Unit）業務，囊括六個獨立App及十餘個大小網站。（資料圖片）

有用戶使用便是網絡產品的成功，如何定義自己或被用戶如何定義，並沒有那麼重要。王龍瀟認為，當互聯網發展到一定階段，無論是社交媒體、UGC（用戶自產內容）平台，還是即時通訊軟件，將會出現「你中有我，我中有你」的狀態。這是認知的變化，早年網絡產品的邊界被定得很清楚，媒體、社交、電商等之間是完全隔離的，現在卻逐漸互相融通。

開發產品、增設功能、邊界模糊，皆為佔據用戶的使用時間。他舉例，即使是Facebook這樣的純社交平台，也會有「store」（商店），即使是淘寶這樣的純電商平台，也增加了「微淘」，用內容提高用戶的使用頻率及時間。也就是說，用戶以往或許每天打開Facebook瀏覽信息一次、進入淘寶購物一次，現在可能會因在「store」購物、「微淘」直播而增加打開App的頻率，停留時間也會相應增加。

「在互聯網的世界，產品的邊界、業務的邊界已在慢慢模糊化。在這當中，勝利者就是能夠握住用戶時間的人。」王龍瀟表示。這便因應在產品開發過程中的需求挖掘，即需考慮「使用者需要這項產品的頻率」，以及「如何拉高使用頻率」。

數據策略：高頻帶低頻

如上所述，許多互聯網公司都是沿着「開發主要產品，延伸其他功能產品」的路線進行流量的變現，並透過技術將每一部份的數據與用戶連接起來。這個大體思路其實就是產品服務中的「高頻帶低頻」策略。王龍瀟仍用舉例方式進行解釋，在他看來，世界上最成功的產品其實是即時通訊，人們的使用頻率幾乎最高—用戶會很自然地打開某個即時通訊軟件很多次，來與人聯絡，這樣高頻次的使用佔用了用戶很多時間。用戶的時間是最公平的，每人每天都有24小時，用戶停留時間相對較久的應用程式，其價值亦相對較高。

世界上最成功的產品其實是即時通訊，人們的使用頻率幾乎最高。（資料圖片）

「高頻帶低頻」是互聯網行業的生存法則。即時通訊是用戶使用頻率最高的應用類型，當中的佼佼者多為互聯網巨頭，如微信、Facebook Messenger等。王龍瀟進一步解釋道，除即時通訊外，媒體亦是用戶高頻率的觸點——人們需要信息的攝取。當佔領高頻率的互聯網入口擁有高頻的人流和海量的訪問量，就可將其向一些相對低頻、但價值很高的業務進行轉化和變現。這就是互聯網思維。「結合我們自身的優勢和市場， 在創刊時，香港01便計劃從媒體的角度進行突破。」他指出。

然而，如何在媒體領域完成「高頻帶低頻」？首先，要用高頻部份「抓住」用戶。當中的關鍵是第一批用戶—他們已認知到這間媒體的價值觀，對此品牌亦有認識。當中，新聞內容能抓取到一批忠實用戶，透過這批用戶再去支援其他內容。他表示，香港01會用高端的獨家內容，或大眾化、更個人化的內容去抓住用戶，令其更高頻率地使用香港01 App，從而帶動其他產品。我們亦會透過不斷優化UI/UX（User Interface，使用者介面/User Experience，使用者體驗），令「流量的轉化」對用戶而言更加自然，提升應用體驗，而非生硬操作。他亦坦言：「說實話，我們現在做得還不夠好，仍有很大調整空間。」

原來，「高頻帶低頻」不只是大方向—用媒體的流量「帶動」其他產品，亦存在於內容中—用「新聞」抓取忠實讀者，實現對其他板塊內容的流量轉移。王龍瀟透露，香港01已具備提供數據技術的基礎，在未來，公司編採部門的同事都將成為「數據專家」，但需經過學習培訓。而對於「媒體+」的方式，王龍瀟認為並無固定路徑可言，如字節跳動的「頭條系」產品是內容平台，故採用「App群」的方式，即設計不同的應用程式；微信則使用「超級App」的模式，在單一App中發展無數功能。換句話說，「媒體+」是以媒體作為「高頻」的主軸，在此基礎上，可使用不同方式加入不同的功能或產品，但最終殊途同歸，即完成流量的流動及變現。

上文刊登於第268期《香港01》周報（2021年6月7日）《「媒體+」的發散模式── 不只是新聞，亦不限於媒體》。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。

268期《香港01》周報精選內容：

【封面報道】尋找擺脫科網霸權之路 數碼時代下的媒體轉型

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