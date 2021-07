北約的謀劃：轉向印太應對中國

撰文: 黃伯農 最後更新日期: 2021-07-08 17:48

6月中旬,北大西洋公約組織(NATO,下稱北約)秘書長斯托騰伯格(Jens Stoltenberg)提出加強對華政策,並正式視中國為「全球安全挑戰」(global security challenge) 。是為北約首次正式提出對華政策。斯托騰伯格認為,「中國不是我們的敵人(adversary),但權力平衡正在轉移。」他仍視俄羅斯為主要安全威脅,但「中國沒有分享我們的價值觀」,所以中國崛起已構成對北約的「挑戰」。

北約秘書長斯托騰伯格指成員國須加強對華政策,並正式視中國為「全球安全挑戰」。(路透社)

去年11月,北約議會(NATO Parliamentary Assembly)的政治委員會出版了一份題為《中國的崛起:對全球和歐洲—大西洋的啟示》(The Rise of China: Implications for Global and Euro-Atlantic Security)的報告,指出中國在歐洲的影響力與日俱增,使美國提出北約有需要回應中國的挑戰。歐洲內的立場仍未一致,但北約已提出轉向印太、強化與歐盟印太夥伴關係、促進與華對話、準備與華對抗。這將更刺激、深化中俄聯盟,甚至考慮成立相應軍事聯盟組織。

報告將中國對北約構成挑戰的本質界定為經濟、科技政策和對外投資方面的挑戰,而非軍事性的。北約以既合作對話又包圍對抗的混合性戰略作為其中國政策方針,由於仍沿用冷戰時期的反共式自由主義,自然對中國不友善,亦樂意成為為美國服務的歐亞地緣政治和軍事組織。北約能否成功向印太地區進行軍事擴張,取決於歐洲成員國和亞洲國家的取態。

黃伯農 英國巴斯大學政治、語言及國際研究學系副教授

