科技．未來｜帶動生物醫藥公司受熱捧 CRISPR編輯基因無代價？

撰文： 01周報 最後更新日期： 2021-07-09 20:25

2012年，生物學家Jennifer Doudna和Emmanuelle Charpentier發現CRISPR可以用作基因編輯（gene editing）工具，更動錯誤而致病的基因序列。此後，基因編輯技術的發展可謂一日千里，吸引愈來愈多科學家、企業和實驗室投入這一領域。

近日，基因技術再次迎來突破。生物醫藥公司Intellia和Regeneron在上月底發表了最新研究進展，他們首開先例，將CRISPR直接送入一些遺傳病患者體內編輯致病基因，並取得了意想不到的效果。

上周三（6月30日），Intellia的股價一度升至逾202美元，創下歷史新高。（路透社）

研究結果發表後，一眾生物醫藥公司受市場追捧，Intellia股價更一度在上周三（6月30日）升至202美元的歷史高位。押重注基因編輯技術、Intellia等多家基因編輯公司的最大股東——女股神Cathie Wood的方舟投資管理公司，旗下交易所買賣基金（ETF）「基因革命」（ARKG）和「創新」（ARKK）也分別上漲逾3%，市值增加10億美元。市場為什麼如此熱衷基因編輯技術？哪些患者是該進展的真正受惠者？Intellia的突破，是否意味着人類此後便可以隨心所欲進行基因編輯？編輯技術的下一個突破口又在哪裏？

詳細分析請閱讀第272期《香港01》電子周報（2021年7月5日）《患者體內編輯效果顯著 基因編輯療法時代來臨？》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。