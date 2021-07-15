俄羅斯「向東轉」．書評｜中美以外，大國政治有第三條路嗎？

近年談大國政治，多數人首先會聯想到中美角力。作為曾經國際關係兩強之一的俄羅斯（蘇聯），在鎂光燈下似乎顯得失色，而坊間亦很少著作讓我們去了解在這時代背景下的「歐亞大國」。最近出版的《俄羅斯「向東轉」：東亞新勢力？》，正好填補此一板塊空缺，作者王家豪和羅金義詳盡書寫了俄羅斯的外交思維，讓我們在中美兩強對立之外，認識國際政治可能出現的「第三條路線」。



《俄羅斯「向東轉」》主要書寫俄羅斯對東亞地區的大戰略觀，以及與亞洲多個重要國家的外交關係。我們最常聽到「向東轉」這論調，就是在2014年俄羅斯因為烏克蘭危機被歐美國家制裁、與西方關係急轉直下之際。然而，當時並非俄羅斯大戰略觀調整之始。雖然俄羅斯的政經重心一直側重歐洲，但作為一個版圖橫跨歐亞兩大洲的大國，戰略上不得不與多個亞洲國家打交道。所以，俄羅斯一直重視亞洲，「向東轉」並非新鮮的外交平衡操作。

既然「向東轉」不是新事物，那麼有何特別？此書精彩之處，是在美國近十年「亞太再平衡」及放棄過往對華「接觸政策」的背景下，分析了俄羅斯的「向東轉」政策有何新意義和局限。

俄羅斯能擔當起平衡中美兩國的「第三勢力」嗎？（Getty Images）

此外，本書亦就台灣問題作出不少深入討論，同時亦追溯了鮮少被關注的俄港關係，深入淺出地解釋香港對俄羅斯的價值所在......

詳細分析請閱讀第273期《香港01》電子周報（2021年7月12日）《中美以外，大國政治有第三條路線嗎？》。請按此試閱《香港01》電子周報，瀏覽更多深度報道。