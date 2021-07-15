在人民連褲子也沒得穿的年代，搞原子彈來幹嘛？

在平民百姓無法溫飽的年代，為何中國仍堅持研發原子彈？

1964年，中國自主研發的原子彈首度試爆成功，迄今每天都在發揮作用。假若中國沒有原子彈的威懾，美國不用圍堵與制裁，只需用核導彈瞄準中國。



楊振寧滿是疑慮：「我在美國聽說有美國人參與研製中國的原子彈，這是真的嗎？」 鄧稼先堅定回答：「中國的原子彈全部都是由中國人研製，沒有一個外國人參與。」

中國科學家鄧稼先的一生經歷跌宕起伏：上世紀五十年代，他僅以兩年時間便在美國取得博士學位，但謝絕當地優渥待遇，踏上輪船回國當研究員，此後一生從未離開故土。當年他辭別年輕的妻子，遠赴新疆大漠參與機密的研究項目，從此在人間「消失」近三十年。

《二十多年的等候，分別得這麼快》剖析「中國原子彈之父」鄧稼先為何被譽為中國原子彈的靈魂，縷述其未忘人如何延續其錚錚風骨。楊志剛筆下的鄧稼先，像特務般神秘，對工作守口如瓶，與家人訣別近三十載，歸家時已身懷重病，癌細胞擴散全身，休養一年後終撒手人寰。只因當年研發原子彈時每逢有輻射危險，他總是以總指揮的身份向夥伴說，你們年輕不可以去，逕自走到前線。他經年累月受到輻射感染，最終帶領團隊成功試爆中國首枚原子彈。年逾九旬的許鹿希是鄧稼先的遺孀，如今仍居住在簡樸的舊居，多年來保留家具擺設，就像時光停頓下來，與上世紀五十年代丈夫在家時一樣。雖然親友多番勸告，這位未忘人仍拒絕搬離。

有關「中國原子彈之父」的一生，請閱讀第273期《香港01》電子周報《二十多年的等候，分別得這麼快》。如欲閱讀全文請按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。