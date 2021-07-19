周報獨家精選｜港府是時候展現治港真本領 太空旅行平民冇份？

中央吹響香港治理鬥爭集結號 港府亟需展現治港真本領

港澳辦主任夏寶龍上周五（7月16日）出席「香港國安法實施一周年回顧與展望」，發表措辭嚴厲的講話，呼籲治港者必須「敢於同損害國家主權、安全、發展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭」，並提出中央對香港未來發展的「四個期盼」與「五大要求」。

在中國共產黨的治理哲學當中，「鬥爭」是一種基於強烈信仰、敢於直面矛盾、講究理節策略、致力解決問題的態度、精神和藝術，旨在透過鬥爭謀求合作、取得共贏、達致團結。向來不諳中共鬥爭之道的特區政府，能否跳出固有狹隘認識、看清香港問題本質、再善用中央開出的治港藥方對症下藥？

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澳辦主任夏寶龍上周五（7月16日）出席「香港國安法實施一周年回顧與展望」並發表講話。（新華社）

從想像、觀察、登月到旅遊 人類的外太空狂想曲

自1961年4月12日蘇聯太空人加加林成為進入太空第一人，人類一直沒有停止對太空的探索。近年更有不少民間企業投入到這一個領域，推進太空科技的發展。

本月，英國富商布蘭森（Richard Branson）和美國首富貝索斯（Jeff Bezos）先後乘坐各自旗下太空旅行公司的飛行載具，到達太空邊緣體驗無重力狀態，成為首批飛到太空邊緣的非太空專業人員，標誌着太空商業旅行產業正式展開新一頁。

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布蘭森在Virgin Galactic太空船上感受無重狀態。（資料圖片）

下一步瞄準流感與癌症 mRNA疫苗革命揭開帷幕

自新冠疫苗推出以來，坊間有關疫苗的討論未曾停止，連帶向市民普及了相關的疫苗技術。像現時香港市民接種的兩種疫苗分別為科興疫苗與復必泰疫苗。前者使用傳統的滅活技術，後者則採用信使核糖核酸（mRNA）疫苗技術。

因新冠疫苗之故，mRNA正式進入普羅大眾的視野。然而，mRNA功用絕不止於預防新冠肺炎，其他公司或科學家更正着手測試用於愛滋病、瘧疾、甚至癌症的mRNA疫苗……

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Moderna希望未來能研製出組合疫苗，一劑涵蓋多種呼吸道疾病。圖為Moderna的新冠肺炎疫苗。（路透社）

限制出行與強制接種的距離有多遠？

近一段時間裏，意大利、法國、俄羅斯、中國內地等相繼推出向強制接種疫苗靠攏、限制未接種者出行的政策。在接種率一直未如理想的香港，坊間一直有聲音要求政府推出類似的限制措施，行政長官林鄭月娥上周四（7月15日）立法會答問會時亦表示，本地鼓勵接種疫苗策略「需要一些懲罰或推動」，反映特區政府似乎並非完全抗拒。

然而，根據世衞的政策文件，限制出行本質上其實等同強制接種，必須在幾個範疇考慮相關的倫理道德。

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2021年7月15日，特首林鄭月娥出席行政長官答問會，接受議員質詢。（鄭子峰攝）

以上文章錄自第274期《香港01》周報（2021年7月19日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。