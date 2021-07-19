【一周熱點】豪華巴士首迎上班日｜消費券首階段登記截止

電子消費券第一階段截止 逾600萬市民已登記

電子消費券計劃至上周六（7月17日）有逾600萬個登記。上周六亦是第一階段登記的截止日期，此前登記及獲核實資格的市民才可於8月1日收到第一期消費券，未有於第一階段登記的市民，要在何時登記？又會在何時收到第一期消費券？

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第一階段登記的截止日期前登記的市民，可於8月1日收到第一期消費券。（資料圖片／羅君豪攝）

港大拒再承認學生會地位 要求遷離會址

香港大學學生會評議會於7月7日通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「感激他為香港作出的犧牲」，惹來極大爭議。港大於上周二（７月13日）發聲明指，不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色，其後更要求學生會於七日內（即7月21日前）遷離學生會綜合大樓。

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港大宣布不再承認香港大學學生會（作為獨立註冊社團）現有在校內的角色。（資料圖片／夏家朗攝）

書展隔一年終再開鑼 書商表明出版前先審查內容

因疫情而需延遲一年舉行的香港書展，於上周三（７月14日）在灣仔會展開鑼。今次亦是《港區國安法》實施後的第一個書展，有參展商表明，對於審查書籍內容非常謹慎。亦有市民認為今年敏感議題的書籍大減，相信或與《國安法》實施有關。

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因疫情而需延遲一年舉行的香港書展，於７月14日在灣仔會展開鑼。（資料圖片／雲嘉晉攝）

九巴推豪華巴士服務 專攻大西北上班族

九巴周日（７月18日）起開辦「新型長途巴士服務」，一共設兩條「星級尊線」，分別為來往兆康到灣仔的P960，以及來往朗屏及天后的P968。今日是「豪華巴士」推出的首個上班日，網傳有巴士超載致有人無位坐，亦有人因坐不到車頭位與其他乘客爭執。

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九巴豪華巴士P968在7月18日投入服務。（鄭子峰攝）

以上文章錄自第274期《香港01》周報（2021年7月19日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。