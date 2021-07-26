周報獨家精選｜河南暴雨啟示錄／為何日塞夜塞處處塞車？

反思與警示：世界應從河南暴雨中讀懂什麼？

河南鄭州暴雨成災，堪稱千年一遇，一小時降雨量達到201.9毫米。內地社交媒體充斥令人心跳加速的畫面：地鐵車廂水深及頸、馬路上的車輛被沖走甚至堆疊在一起。

德國洪澇專家嚴森（Jürgen Jensen）教授說，「一直開着水龍頭都無法造成這麼大的降雨量……世界上沒有任何一個城市的排水系統能應對這樣的情況。」除了鄭州，歐美亦因極端天氣帶來人命傷亡。要是再不努力減慢全球暖化，相信更可怕的災禍只會愈加頻仍……

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鄭州遇上千年難得一遇的暴雨，做成多人死亡。（路透社）

空間規劃失當、區域發展失衡、居職分離 《香港規劃標準與準則》三宗罪

每天的上班及下班時間，本港不同地區不同路段卻會有同一景象：大塞車。當中，觀塘、屯門及旺角都可說是塞車界的「代表」，早前更有經常受觀塘塞車所害的網民開設Facebook專頁「每日x觀塘老母」，累積逾2.7萬人讚好；屯門公路的拓海灣因經常出現交通意外而聞名……

根據「香港中期人口統計2016」，全港工作人口為375萬，當中有接近300萬人需要跨區工作。到底為什麼市民每天要花上幾小時通勤時間？香港的規劃又到底出了什麼問題？

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觀塘經常出現塞車畫面。（資料圖片／鄭子峰攝）

電子消費券帶領香港進入無現金社會？

八達通曾經令香港在電子支付的領域上領先一步。然而，近年內地電子消費發展蓬勃，出行基本上不用使用現金；相比之下，香港的電子支付發現停滯不前，儘管有多間電子支付平台，惟政府數年來推動電子支付普及的成績難言成功。

政府今年向市民派發電子消費券，並選出四間電子支付平台用以領取。市民將於8月1日取得第一期消費券，預料介時將會引起使用電子支付購物的熱潮。然而，這是否代表電子消費將在本港成為常態？

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市民將於8月1日取得第一期消費券，預料介時將會引起使用電子支付購物的熱潮。（資料圖片）

億萬富翁圓夢 太空旅遊對平民有何意義？

到太空旅遊可能是很多人小時候的夢想，本月中，維珍集團（Virgin）創辦人布蘭森（Richard Branson）和亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）先後乘坐太空飛機及火箭到太空短暫享受無重感覺，開創太空旅遊的新一頁。

然而，太空旅遊所費不菲，除了頂級富豪之外，一般千斗市民難以負擔，那麼，這次的突破，對於一年最多去一兩次旅行的平民到底有何意義？

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這次太空旅行的突破，對於平民到底有何意義？（資料圖片）

以上文章錄自第275期《香港01》周報（2021年7月26日）之報道內容。如欲閱讀全文請按此試閱周報電子刊，瀏覽更多深度報道。